Faustão está internado com quadro grave de infecção na perna

Faustão está internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, por conta de uma infecção na perna. A informação foi confirmada pelo hospital nesta quinta-feira (7/8).

Apesar da confirmação ter sido oficializada, é provável que o apresentador esteja hospitalizado há semanas. Segundo Erlan Bastos, do R7, Fausto Silva está internado há três semanas e o quadro teria se agravado há alguns dias.

Pouco tempo depois, em fevereiro de 2024, Fausto Silva precisou de um novo procedimento: um transplante de rim, após agravamento de sua condição renal crônica.

Desde então, Faustão mantém acompanhamento contínuo. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise como parte do tratamento pós‑transplante, até que seu quadro permitisse avançar para outra abordagem.

No início de 2025, o apresentador foi internado novamente para tratar uma infecção; dias depois, ele teve alta e retomou os cuidados em casa.

