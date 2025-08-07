quinta-feira, agosto 7, 2025
EDUCAÇÃO

II Encontro de Lideranças Pedagógicas promove integração e alinhamento da rede estadual de ensino

O encontro  realizado nesta quinta-feira (7) em Belém  reuniu dirigentes regionais, coordenadores administrativos e pedagógicos, além de técnicos das 40 Diretorias Regionais de Ensino (DREs) da rede estadual do Pará . O objetivo foi criar um ambiente de diálogo, troca de experiências e alinhamento estratégico para o segundo semestre letivo de 2025.

O governador Helder Barbalho participou do evento e enfatizou o valor do trabalho coletivo: agradeceu os resultados obtidos até aqui e incentivou os participantes a continuarem com motivação, determinando que Belém avance em uma educação que corresponda às expectativas dos estudantes paraenses .

Também presente, o secretário de Educação Ricardo Sefer reafirmou a importância de uma educação pública de qualidade, orientada pelo aprendizado real dos estudantes mais do que por rankings. Ele destacou o papel fundamental dos educadores em formar cidadãos capazes de contribuir com o mundo .

A programação continua com ações como a “Caravana Saeb”, que inclui exibição de vídeo institucional, dinâmicas interativas de avaliação e apresentação de políticas dos Técnicos de Acompanhamento Pedagógico (TAPs). O encontro também prevê atendimentos individualizados aos gestores regionais e a discussão de estratégias para reforço escolar, calendário de formações e uso da plataforma Plurall .

Imagem: Agência Pará

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315