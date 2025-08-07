quinta-feira, agosto 7, 2025
COP 30

Ministra pede que países desenvolvidos honrem seus compromissos climáticos no Acordo de Paris

Faltando três meses para a COP30  que acontecerá entre 10 e 21 de novembro em Belém , a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, solicitou que os países desenvolvidos assumam seus compromissos firmados no Acordo de Paris (2015).

Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, ela afirmou que a conferência não deve ser utilizada para criticar o Brasil, mas sim para que os líderes globais “assumam compromissos conjuntos” contra a emergência climática .

Sônia também reforçou que, além de falarmos de clima, é essencial destacar o papel dos territórios indígenas na proteção ambiental. Segundo ela, esses espaços são os mais preservados do planeta e possuem alta biodiversidade. A proposta é inseri-los nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) como estratégia de mitigação .

Por fim, a ministra tranquilizou sobre eventuais riscos de mudança de local da conferência, afirmando que mesmo com dificuldades logísticas enfrentadas por alguns países, não há risco de a COP30 deixar Belém.

Imagem: Agência Brasil

