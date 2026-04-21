Detran investe na educação para promover conscientização para trânsito mais seguro

A educação é o caminho para construir um trânsito mais humano, respeitoso e seguro. Nesta terça-feira, 21, comemora-se o Dia Nacional da Paz no Trânsito, data criada com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de atitudes seguras, respeitosas e empáticas por parte de motoristas, pedestres e ciclistas. No Pará, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) aposta na prevenção para reduzir os acidentes nas rodovias estaduais de sua jurisdição. Atualmente, o órgão coordena quase 10 projetos de educação para o trânsito, abrangendo todos os segmentos da sociedade.

Com públicos diferenciados e de diversas faixas etárias, os projetos percorrem todo o território paraense, alertando sobre o perigo das infrações e levando a mensagem do comportamento seguro a partir da conscientização de todos. “A paz no trânsito começa por você” é a campanha institucional conduzida pelo Detran durante as ações educativas. As ações dos órgãos de trânsito são importantes para manter a população mobilizada sobre a paz no trânsito, mas o direito de ir e vir com segurança só será possível se houver mudança de atitudes”, destaca a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

O Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará iniciou, no ano de 2020, e já visitou mais de 70 cidades. Nas ruas, nas escolas e instituições/empresas os agentes de educação mobilizam a população local para a importância de atitudes seguras, como o uso do capacete, cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, não uso do celular ao volante, não conduzir veículo após a ingestão de bebida alcoólica, uso do dispositivo de segurança para crianças e outros fatores.

O Detran nas Empresas também é realizado permanentemente com foco nos trabalhadores, um público que está diariamente nas vias públicas de veículo ou a pé e que precisa ter essa conscientização intensificada para preservar as próprias vidas e a de quem está ao seu redor. Proteger os mais vulneráveis no trânsito também entrou nas ações do Detran com o Projeto Transitando pelas comunidades dos Povos originários da Amazônia, voltado para quilombolas e indígenas.

Escolas também têm a atenção do Detran que realiza bate-papos com estudantes e entrega materiais esducativos

Nas salas de aula

Nas escolas o Detran também está presente o ano todo, dialogando com estudantes, futuros motoristas que, se conscientizados desde jovens, se transformarão em condutores prudentes e responsáveis.

Para a comunidade escolar, outro projeto começou a ser realizado no ano passado com a formação de professores sobre comportamento seguro. Durante a capacitação, eles recebem kits pedagógicos com cartilhas e cadernos que ensinam de forma lúdica sobre a legislação de trânsito.

Na sequência da jornada pedagógica, o conteúdo aprendido é trabalhado em sala de aula, estimulando a reflexão e aprendizado dos estudantes do ensino fundamental sobre trânsito seguro.

Para as crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas, o Detran ensina que a educação para o trânsito deve começar ainda na primeira infância. Para isso, o Departamento abriu as portas desde 2021 para receber as escolas no Detranzinho, um minicircuito de trânsito que ensina, de forma lúdica e divertida, sobre a segurança viária com noção de cores do semáforo, sinalização horizontal e vertical, uso do capacete e do cinto de segurança e outras formas de proteção e cordialidade no trânsito.

Recentemente, o Detranzinho Itinerante começou a percorrer os municípios em uma carreta adaptada com cenário colorido e recursos didáticos que simulam um trânsito seguro para as crianças e familiares.

Os profissionais do trânsito também são valorizados nos projetos educativos. O Detran realiza o ano todo os Cursos de Formação e Atualização para Motociclistas, Taxistas, Motofretistas, Condutores de Transporte Escolar e de Veículos de Emergência para que eles possam exercer a atividade remunerada com foco na legislação de trânsito, transporte humanizado e na segurança dos clientes, pacientes e de si mesmos. Mais de 5 mil profissionais já foram capacitados e certificados pelo órgão em todas as regiões do estado.

“A educação é apenas um componente do tripé da segurança viária, formada ainda pela fiscalização e engenharia de trânsito, mas é ela que estimula comportamentos como paciência, gentileza e obediência às leis de trânsito. Por isso, investir na educação para o trânsito é essencial para reduzir as vítimas”, afirma o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Fonte: Agência Pará