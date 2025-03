Fenômeno na praia do Atalaia, em Salinas, assusta a comunidade

A praia do Atalaia, no município de Salinópolis, a 240 quilômetros de Belém, registrou um rompimento de dique nesta quarta-feira, 05. Ninguém se feriu na hora do fenômeno, mas a área foi isolada pela Polícia Militar do Estado.

Segundo o geólogo Amilcar Carvalho Mendes, pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi e especializado em sensoriamento remoto, o que aconteceu é tratado como um processo natural chamado de rompimento de dique.

“Atrás das dunas fica acumulado água, um sistema que chamamos de lago inter dunas, e o que aconteceu foi o rompimento do dique que segurava essa água e acabou escorrendo para a praia”, informou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foram registrados danos materiais ou feridos. No entanto, a circulação de veículos e banhistas na área foi temporariamente impactada por conta do fenômeno.A Prefeitura de Salinópolis também foi comunicada para realizar as medidas cabíveis, incluindo a drenagem da área. Enquanto isso, o trecho permanece interditado. O CBMPA pede para que as pessoas e condutores evitem passar pelo local até que a situação seja normalizada.

Com informações de portais da cidade