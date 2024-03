Feriado da Semana Santa deve movimentar mais de 1,6 milhão de viajantes pelo país

O feriado da Semana Santa deste ano promete levar turistas de todo o Brasil a destinos nacionais a partir desta quinta-feira, 28, seja em busca de atividades religiosas ligadas à data ou apenas para descansar. Segundo um levantamento feito pelo Ministério do Turismo, a partir de informações das principais concessionárias aéreas do país, a expectativa é que mais de 1,6 milhão de passageiros circulem pelos aeroportos do país.

O Aeroporto de Guarulhos (SP) registra a maior previsão de movimento: aproximadamente 535 mil passageiros em voos nacionais e internacionais entre os dias 28 de março e 1º de abril.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro (RJ), são esperados 242 mil passageiros, envolvendo 162 mil voos domésticos e 80 mil internacionais. O fluxo de viajantes no local é 98% maior que em 2023 e representa um aumento de 6% na comparação com 2019 (pré-pandemia).

Em Campinas (SP), 248 mil passageiros transitarão no Aeroporto de Viracopos entre 28 de março e 02 de abril. Os dias de maior movimento devem ser a quinta-feira (28.03), com 44 mil pessoas; a segunda-feira (1º de abril), com 53,3 mil, e a terça-feira (02.02), com 47,2 mil turistas embarcando ou desembarcando.

Já o Aeroporto Internacional de Brasília (DF) estima a circulação de 175 mil passageiros. Para o período, estão previstos cerca de 1.300 pousos e decolagens. A grande maioria dos voos na capital federal tem como destino as regiões Sudeste e Nordeste do país, sendo São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e Recife (PE) as localidades mais procuradas.

Aeroportos gerenciados pela concessionária CCR, por sua vez, devem receber aproximadamente 230 mil passageiros, o que representa um crescimento de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Aeroporto Internacional de Curitiba (PR) deve apresentar o maior número de embarques e desembarques (65 mil), seguido pelos terminais de Goiânia-GO (35 mil), Navegantes-SC (27 mil), Foz do Iguaçu-PR (24 mil) e São Luís-MA (17 mil).

TURISMO RELIGIOSO

Tradicional data do calendário de festas religiosas no Brasil, o feriado da Semana Santa movimenta o setor turístico, especialmente pelo deslocamento de fiéis para famosos destinos da celebração católica.

Entre os roteiros da fé está o município de Brejo da Madre de Deus (PE), onde é realizada, desde 1968, a encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Neste ano as apresentações começaram no dia 23 e seguem até 30 de março, devendo reunir mais de 70 mil pessoas no agreste pernambucano.

O famoso espetáculo da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, em Planaltina (DF), distante 42 km de Brasília (DF), espera receber 100 mil fiéis. O espetáculo atrai inúmeros fiéis e turistas, que lotam a região ao longo dos dias de realização do evento.

Em Minas Gerais, a Semana Santa oferece uma programação diversa, que une tradições e ritos da fé e da religiosidade em missas, procissões e encenações da Paixão de Cristo, entre outras atividades. O programa turístico Minas Santa, que conta com a adesão de aproximadamente 600 municípios do estado, está repleto de atrações e espera receber mais de 400 mil turistas neste ano.

CALENDÁRIO

Outros destinos nacionais também se preparam para receber fiéis no período. No Calendário de Eventos do MTur, a última semana de março traz diversas opções de festas religiosas ligadas ao feriado santo.

No Ceará, a Paixão de Cristo de Morada Nova, evento realizado há mais de 20 anos na cidade, encanta moradores e turistas. Neste ano, serão dois dias de apresentação (28 e 29 de março), no Estádio Municipal Pedro Eymard.

Considerado o maior espetáculo a céu aberto da Paraíba e o maior evento cultural da região, a Paixão de Cristo do munícipio de Cuité (PB), localizado na região do Curimataú, acontece todos os anos na Semana Santa, no Teatro Horto Florestal Olho D`água da Bica. A programação tem início no dia 28 e se estende até 30 de março.

Atraindo turistas ao interior de São Paulo, o município de Caraguatatuba promove a encenação da Paixão de Cristo, no dia 29 de março, considerado o maior evento ao ar livre do litoral norte paulista.

BOLETIM

O Ministério do Turismo dispõe de um boletim com informações sobre o turismo religioso no país. O documento possui informações qualificadas e detalhadas sobre o segmento, além do mapeamento no Brasil, com informações por Unidade da Federação sobre os principais destinos brasileiros, seus atrativos, principais eventos a cada mês do ano, assim como as religiões relacionadas a essas práticas e espaços sagrados.

OUTROS DESTINOS

O site de hospedagens Airbnb divulgou uma pesquisa revelando os principais destinos buscados durante a Páscoa. De acordo com a plataforma, houve um aumento de quase 90% nas reservas por viagens não urbanas no período. Os dois principais destinos nacionais que figuram entre as tendências no Airbnb são cidades do Rio Grande do Sul, seguidas por municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, também integra a lista, assim como Salvador (BA), Brasília (DF), Curitiba (PR), Ouro Preto (MG) e Rio das Ostras (RJ).

