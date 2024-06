Polícia Civil alerta sobre golpe em agências bancárias: Idosos são principais alvos

A Polícia Civil do Pará alerta sobre um golpe que vem sendo aplicado em agências bancárias e ressalta a necessidade de cuidados redobrados, especialmente por parte dos idosos. O alerta surge após um incidente registrado na Seccional da Pedreira, ocorrido no dia 13 de maio deste ano, em uma agência bancária localizada no bairro de Nazaré, em Belém.

Conforme relato, indivíduos estavam presentes na agência bancária quando um deles abordou uma idosa, oferecendo ajuda para utilizar o caixa eletrônico. A vítima, confiando na oferta, seguiu as instruções do indivíduo e colocou sua biometria quando solicitado. Em um determinado momento, o golpista alegou que o caixa eletrônico não estava funcionando corretamente e orientou a vítima a se dirigir a outro terminal, sem encerrar a sessão no primeiro caixa.

Enquanto a idosa se deslocava, um segundo indivíduo aproveitou a sessão aberta no caixa eletrônico inicial e realizou um saque de aproximadamente R$ 2 mil. A vítima só percebeu que havia sido enganada ao tentar realizar um PIX, sendo impedida devido ao limite diário de transações. Na busca por auxílio da gerente de sua agência, foi constatada a realização de um empréstimo seguido do saque de R$ 2 mil.

Diante do fato, a Polícia Civil orienta a população a adotar as seguintes medidas de precaução:

1. Desconfie e não aceite ofertas de ajuda de estranhos em caixas eletrônicos.

2. Sempre encerre a sessão após qualquer operação no terminal.

3. Procure auxílio apenas de funcionários identificados da agência bancária.

4. Em caso de qualquer dúvida ou comportamento suspeito, informe imediatamente a segurança da agência ou a polícia.

“A Polícia Civil continua investigando o caso e busca identificar os responsáveis pelo golpe. A população é incentivada a estar vigilante e a relatar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes. A colaboração de todos é essencial para prevenir fraudes e proteger, especialmente, os mais vulneráveis”, afirmou a delegada Maria Letícia, da Seccional da Pedreira.

Se você ou alguém que conhece foi vítima de um golpe semelhante, entre em contato com a Polícia Civil para registrar a ocorrência e auxiliar nas investigações.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação