quarta-feira, abril 22, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Virgínia Fonseca mostra celular que ficou 30 minutos em cima de carro em movimento

Por Marina Moreira

A influenciadora Virgínia Fonseca surpreendeu seus seguidores na manhã desta quarta-feira (22) ao compartilhar uma situação inusitada e, para muitos, “impossível”. Através de seus stories, a empresária mostrou que o celular de uma amiga ficou esquecido em cima do capô de seu carro durante um trajeto de cerca de 30 minutos.

O que mais impressionou Virgínia — e quem acompanhava os vídeos — foi o fato de o aparelho não ter caído ou sofrido qualquer dano, mesmo com o veículo em movimento pelas ruas.

O segredo da “ventosa”?

Enquanto filmava o aparelho intacto sobre o automóvel, Virgínia tentou encontrar uma explicação lógica para o ocorrido. Entre risadas, ela mencionou um detalhe que pode ter sido o “salvador” do dispositivo.

“É ventosa!”, citou a influenciadora, dando a entender que o tipo de capa ou acessório do celular pode ter criado uma aderência extra, impedindo que ele deslizasse com o vento e as manobras do carro.

A situação serve de alerta para os esquecidos de plantão, mas, no caso de Virgínia, acabou se tornando apenas mais um momento viral de sua rotina agitada.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Roubos caem 80% no Pará e Estado registra melhor março desde 2010
Próximo artigo
Festival “Canta Monte Horebe” realiza a 4ª edição neste final de semana no Acará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315