Vídeo: Virgínia Fonseca mostra celular que ficou 30 minutos em cima de carro em movimento

Por Marina Moreira

A influenciadora Virgínia Fonseca surpreendeu seus seguidores na manhã desta quarta-feira (22) ao compartilhar uma situação inusitada e, para muitos, “impossível”. Através de seus stories, a empresária mostrou que o celular de uma amiga ficou esquecido em cima do capô de seu carro durante um trajeto de cerca de 30 minutos.

O que mais impressionou Virgínia — e quem acompanhava os vídeos — foi o fato de o aparelho não ter caído ou sofrido qualquer dano, mesmo com o veículo em movimento pelas ruas.

O segredo da “ventosa”?

Enquanto filmava o aparelho intacto sobre o automóvel, Virgínia tentou encontrar uma explicação lógica para o ocorrido. Entre risadas, ela mencionou um detalhe que pode ter sido o “salvador” do dispositivo.

“É ventosa!”, citou a influenciadora, dando a entender que o tipo de capa ou acessório do celular pode ter criado uma aderência extra, impedindo que ele deslizasse com o vento e as manobras do carro.

A situação serve de alerta para os esquecidos de plantão, mas, no caso de Virgínia, acabou se tornando apenas mais um momento viral de sua rotina agitada.