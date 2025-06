Briga por troco de R$ 0,40 termina em socos entre motorista e passageiro de ‘geladão’ na BR-316; vídeo viraliza ao som de brega

Uma confusão entre um motorista de ônibus conhecido como “geladão” e um passageiro terminou em troca de socos na movimentada BR-316, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu no sábado (8), nas proximidades da feira municipal, e viralizou nas redes sociais após ser filmado por populares com trilha sonora inesperada: um brega tocando ao fundo em um comércio local.

Segundo relatos de passageiros, a briga teria começado por causa de um troco de R$ 0,40. Nos ônibus com ar-condicionado que circulam pela Grande Belém, os próprios motoristas costumam acumular a função de cobrador, o que frequentemente gera situações tensas.

As imagens mostram que a discussão começou ainda dentro do veículo, mas evoluiu para agressões físicas fora do ônibus, em meio a pedestres e comerciantes. Apesar da intensidade do confronto, a Polícia Civil informou que o caso não foi formalmente registrado.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) se manifestou por meio de nota, condenando qualquer ato de violência e informando que o motorista foi agredido fisicamente. “O caso está sendo apurado junto à empresa operadora para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Reforçamos que todos passageiros, motoristas e cobradores merecem respeito, e que o ambiente dentro dos ônibus deve ser seguro para todos”, destacou o órgão.

Enquanto o vídeo continua ganhando visualizações nas redes, o episódio levanta discussões sobre o estresse no transporte público e a necessidade de melhorias na relação entre trabalhadores e usuários do sistema.