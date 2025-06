Funai lança podcasts e lives preparatórias para a COP 30, que será realizada em Belém

Com foco na ampliação dos debates e na disseminação de informações sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro em Belém (PA), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) estão promovendo uma série de atividades preparatórias.

Entre as ações, estão a organização de lives, podcasts e outras iniciativas virtuais. Na última sexta-feira (30), a presidenta da Funai, Joenia Wapichana, e membros do Comitê COP 30 gravaram episódios do podcast “Da Cúpula da Terra à COP 30”, no Centro Audiovisual (CAud), em Goiânia (GO).

Os primeiros episódios abordarão temas fundamentais: “UNFCCC e a história das Conferências do Clima”, resgatando o histórico do evento e o papel da Funai; e “Experiências e novas participações nas COPs”, com relatos do servidor e escritor indígena Kamuu Dan Wapichana e da assessora de comunicação da Funai, Mayra Wapichana.

Segundo Joenia, que também será a mediadora dos episódios, as atividades visam ampliar o debate e ouvir especialistas indígenas e não indígenas sobre os principais temas que pautaram e ainda pautarão as Conferências do Clima.

“Esse ano a COP será realizada no Brasil e nosso objetivo é contribuir com os debates, ouvindo diferentes especialistas sobre os desafios e avanços relacionados às questões climáticas”, destacou a presidenta da Funai.

A previsão é de que a divulgação dos podcasts e das lives comece na segunda quinzena de junho, com foco em preparar a sociedade para a importância da COP 30 e reforçar o protagonismo dos povos indígenas nas discussões ambientais globais.

Imagem: Mayra Wapichana/Funai