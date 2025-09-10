Festividade do 47º Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio segue até o dia 14 de setembro

O Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, situado no Conjunto Satélite, realiza neste dia 7 de Setembro de 2025 o 47° Círio em honra de sua padroeira, Nossa Senhora do Bom Remédio.

A programação da festividade, que iniciou no dia 4 de setembro, se estende até o dia 14 de setembro. O Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio é uma tradição que já dura 47 anos pelas ruas do conjunto satélite e conjuntos próximos.

Neste ano, a missa do Círio acontecerá às 7h, na Comunidade do Imaculado Coração de Maria, no Conjunto Pedro Teixeira, e será presidida pelo padre Rubinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.

Após a missa, a imagem da Virgem do Bom Remédio será colocada numa berlinda toda ornamentada com flores, para percorrer um trajeto de aproximadamente 4,6 km.

Durante o percurso, muitos devotos costumam prestar homenagens e pagar suas promessas, agradecendo as graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora do Bom Remédio.

A caminhada finalizará com uma missa no santuário da padroeira, presidida pelo Con. Vladian Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade.

PROCISSÕES

Além da grande procissão do Círio, outras romarias fazem parte da programação em honra a Nossa Senhora do Bom Remédio. Neste ano, a primeira romaria será a trasladação, que acontecerá na noite que antecede o Círio. Outras duas romarias devem acontecer no final de semana de encerramento, sendo a Romaria da Juventude no Sábado, 13 de Setembro e o Círio das Crianças no Domingo, 14 de Setembro.

TEMA

Neste ano, como uma referência ao Ano Jubilar, o tema do Círio é “Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança”, em comunhão com toda a Igreja que vive o Jubileu da Esperança, em 2025.

A figura central do cartaz deste ano é a Mãe da Esperança, venerada sob o título de Nossa Senhora do Bom Remédio. Descentralizando a imagem de Nossa Senhora do Bom Remédio, o cartaz apresenta o Santuário, Casa de Deus e Porta do Céu. A casa da Mãe do Bom Remédio, lugar onde cada filho seu deve peregrinar, orar e buscar seu encontro com Deus. Ao fundo está o céu, pátria definitiva daqueles que, com ajuda da Mãe do Céu, amam a Deus e caminham ao seu lado.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

A programação conta com missas presididas por bispos, cônegos e padres da Arquidiocese de Belém e Arquidiocese de Santarém.

Além das celebrações eucarísticas, estão previstas a reza do terço mariano, todos os dias às 18h e a recitação da Novena de Nossa Senhora do Bom Remédio,às 18h40.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

As noites de festividade serão animadas por diversos artistas locais, que se apresentarão na quadra paroquial, após a Santa Missa.

Além dos artistas, o arraial também contará com venda de comidas típicas, bingos todas as noites, o tradicional Bingo da Independência será no dia 12 de setembro e parque de diversões.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Todas as informações podem ser encontradas no Instagram oficial do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, onde também é possível entrar em contato diretamente com o santuário e acessar vídeos e fotos das comemorações. A fanpage pode ser acessada através do user @santuario.bomremedio