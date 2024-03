Ficco prende condenada por tráfico de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) cumpriu mandado de prisão definitivo contra uma mulher condenada por tráfico de drogas. Foi em Ananindeua/PA, no fim da manhã de ontem, sexta-feira, 22.

Ela foi presa em casa e levada à sede da Ficco em Belém. Após os procedimentos legais, foi encaminhada ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça Estadual do Pará, que expediu a sentença definitiva.

A Ficco é composta pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Polícia Federal, Polícia Civil do Pará, Polícia Militar do Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Imagem: Divulgação