Filha de Sabrina Sato passeia ao lado do pai e nova madrasta; veja

Duda Nagle posou no Parque Ibirapuera ao lado da namorada, Mariane Heller, e da filha, Zoe

Giu Aya, da CNN

A nutricionista Mariane Heller, 31, publicou uma foto, neste sábado (9), ao lado do namorado, Duda Nagle, 42, e de Zoe, 6, fruto do relacionamento do ator com a apresentadora Sabrina Sato, 44.

Os três fizeram um passeio no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e a pequena apareceu no clique enquanto andava de bicicleta.

Duda assumiu o romance com Mariane há um mês, no começo de julho. Sabrina Sato, inclusive, comentou na publicação em que o casal se declara um ao outro.

Na ocasião, Sabrina elogiou Mariane: “Linda e feliz da vida”.

nova namorada do artista é a nutricionista Mariane Heller, 31, que respondeu nos comentários da publicação de Duda: “Muita sorte em te encontrar”.

A mãe de Duda, Leda Nagle, também comentou na publicação. “Viva o amor! Sejam muito, muito felizes!”, escreveu ela.

Mariane é a segunda namorada de Duda após o término do casamento dele com Sabrina Sato, que ocorreu em março de 2023. Em 2024, ele assumiu namoro com Michele Balsamão Morais.

 Instagram/Mariane Heller

