domingo, agosto 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: veja fotos da renovação de votos do casamento

Casal de artistas decidiu se casar de novo após 15 anos de matrimônio

Nicoly Bastos, da CNN

Após 15 anos de matrimônio, o casal de artistas Bruno Gagliasso, 43, e Giovanna Ewbank, 38, se casou novamente em uma cerimônia de renovação de votos no próprio rancho, localizado no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (9).

O evento contou com a presença de famosos, além da família do casal, incluindo os filhos Titi,12, Bless, 10, e Zyan, 5. Em fotos divulgadas pelo fotógrafo do casal, eles posam com as crianças prontos para o grande momento.

Para a ocasião, Giovanna Ewbank compartilhou que elegeu um vestido com estética “antiguinha” da designer turca Dilara Findikoglu. Bruno Gagliasso, por sua vez, optou por um terno da designer britânica Wales Bonner.

Nas redes sociais, os dois trocaram declarações apaixonadas antes da festa e mostraram um ensaio de fotos em meio a natureza e cavalos.

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu Giovanna Ewbank.

Os dois se conheceram em 2009, em uma festa à fantasia, e se casaram um ano depois.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Virginia revela se existe chance de voltar com Zé Felipe
Próximo artigo
Filha de Sabrina Sato passeia ao lado do pai e nova madrasta; veja

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,882FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315