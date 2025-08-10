Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: veja fotos da renovação de votos do casamento

Casal de artistas decidiu se casar de novo após 15 anos de matrimônio

Nicoly Bastos, da CNN

Após 15 anos de matrimônio, o casal de artistas Bruno Gagliasso, 43, e Giovanna Ewbank, 38, se casou novamente em uma cerimônia de renovação de votos no próprio rancho, localizado no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (9).

O evento contou com a presença de famosos, além da família do casal, incluindo os filhos Titi,12, Bless, 10, e Zyan, 5. Em fotos divulgadas pelo fotógrafo do casal, eles posam com as crianças prontos para o grande momento.

Para a ocasião, Giovanna Ewbank compartilhou que elegeu um vestido com estética “antiguinha” da designer turca Dilara Findikoglu. Bruno Gagliasso, por sua vez, optou por um terno da designer britânica Wales Bonner.

Nas redes sociais, os dois trocaram declarações apaixonadas antes da festa e mostraram um ensaio de fotos em meio a natureza e cavalos.

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu Giovanna Ewbank.

Os dois se conheceram em 2009, em uma festa à fantasia, e se casaram um ano depois.