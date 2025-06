Filho de David Beckham celebra um ano de namoro com brasileira: ‘Muitos ainda por vir’

Cruz Beckham, de 20 anos, está namorando Jackie Apostel, de 29 anos

Por Leonardo Ribeiro

Quadro com foto do casal, dancinha na cozinha, preguiça na cama e cantoria no banheiro foram alguns dos registros escolhidos por Jackie Apostel para celebrar um ano de namoro com Cruz Beckham, o filho de David Beckham. “Um bom ano”, disse a brasileira, de 29 anos, na legenda.

A celebração não passou batida também pelo amado, de 20 anos de idade. Cruz escolheu fotos que tirou da namorada em momentos casuais, idas ao restaurante e até selfie com beijinhos. Ele, que gosta de cantar, deixou desta vez outra música falar por ele, ao colocar “Watching the wheels”, de John Lennon, para tocar no post. “Um ano se foi, muitos ainda estão por vir. Eu te amo mais”, disse.

O casal foi visto junto pela primeira vez em junho do ano passado, durante o festival Glastonbury, na Inglaterra. Em setembro, já não escondiam mais a relação ao aparecerem de mãos dadas durante a semana de moda em Paris.

Filha de mãe brasileira e pai alemão, Jackie também parece ter conquistado a família do namorado. Há registros nas redes sociais ao lado do clã Beckham, mesmo em meio a crise familiar entre outros filhos do jogador.

Ela também já trouxe o namorado para conhecer um pouquinho do universo dela no Brasil. Eles visitaram o Cristo Redentor, curtiram banhos de mar e passaram juntos a virada do ano, para a chegada de 2025, em meio aos fogos na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Fotos: Reprodução