Cecília Chancez estreia em Dona de Mim e vive dilemas reais com Dara

Em sua primeira novela, atriz fala sobre dar vida a uma jovem que sonha em ser MC

Por Arthur Ferreira

epois de estrear na televisão como protagonista da série Vicky e a Musa, Cecília Chancez mergulha de cabeça na primeira novela de sua carreira: Dona de Mim, trama das 19h da TV Globo. A atriz interpreta Dara, uma adolescente criada em um lar super religioso que sonha em se tornar MC, mas encara os conflitos entre tradição e com maturidade.

“A Dara é muito persistente”, resume Cecília em entrevista à CAPRICHO. “Ela acredita que pode conquistar tudo o que sonha. Isso é algo que a gente tem muito em comum.”

Com um elenco jovem e diverso ao seu lado, a atriz celebra o momento especial de sua carreira e também reflete sobre temas urgentes trazidos pela novela. “A Rosane Svartman [autora da novela] é muito brilhante. A novela ainda vai dar muito que falar, principalmente sobre esse tema do papel da polícia nas periferias. É algo que a gente precisa ver.”

Ainda que Dona de Mim seja sua primeira novela, a atriz chegou na TV como protagonista em 2023, um desafio e tanto. “A maior lição de Vicky e a Musa foi entender a correria do que é a vida de atriz. A rotina era o triplo da que eu tenho agora”, lembra. “Aquilo me ensinou a usar meu tempo da melhor forma possível e a manter a excelência mesmo na correria.”

A estreia em uma novela que está sendo a de maior audiência da grade atual da emissora está vivida com gratidão e entusiasmo: “É um elenco que se gosta muito. Todo mundo está na mesma vibe”, conta Cecília. “Estou conseguindo adquirir experiências e muita sabedoria das pessoas que já estão há mais tempo nesse meio do que eu.”

Na trama, Dara trabalha na padaria da família, é filha de uma mãe religiosa e sonha em participar das batalhas de rima. Sua jornada é atravessada por dilemas familiares, desafios sociais e uma vontade feroz de se expressar. “Eu já tinha ido a algumas batalhas antes de fazer o teste para a Dara, mas nunca tinha rimado. Quando passei, liguei para meus amigos do meio e pedi ajuda. Comecei a me gravar rimando e mandar pra eles”, conta Cecília, que mergulhou de cabeça no universo do rap.

Além da preparação, a atriz também destaca o impacto das discussões sociais que a personagem enfrenta. Em especial, a tensão entre Dara e seu amigo Jefferson (Faiska Alves), cujo pai foi morto injustamente por um policial, enquanto o irmão da própria Dara é policial. “Essa é uma discussão muito delicada, e que a novela está tratando com muito cuidado. Eu, como uma pessoa nascida e criada em comunidade, sentia falta de contar o nosso lado da história também.”

Se na trama Dara encontra apoio e embates entre os amigos Lucas, Jefferson, Peter e Stephany, nos bastidores Cecília também celebra a parceria com o elenco jovem, formado por Faiska Alves, Pedro Henrique Ferreira, Pedro Fernandes e Nykolly Fernandes. “Eu e a Nykolly somos muito amigas e estamos até tristes porque quase não estamos nos vendo ultimamente por causa das gravações em cenários diferentes. Mas quando a gente se encontra é uma bagunça!”

Sobre Faiska, que também faz sua estreia em novelas, ela não economiza elogios: “Ele é um parceirão. A gente consegue entregar verdade um pro outro. Ele ainda vai surpreender muita gente nesse trabalho.”

Além de atuar, Cecília também segue sua trajetória como cantora. Em 2024, ela lançou os singles Surreal e Faz de Novo nas principais plataformas digitais. E, se depender dela, o rap vai entrar de vez nos próximos lançamentos. “Eu sou do Afrobeat e amo R&B, mas a Dara me fez abrir a minha visão para o rap. Estudei muito sobre a cultura, principalmente das mulheres da cena. Quero, sim, introduzir isso nos meus próximos trabalhos, mas com muito respeito.”

Cecília Chancez Ygor marques (@ygormarques)/Divulgação