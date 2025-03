Filme censurado na ditadura é lançado após 40 anos. Conheça Onda Nova

O longa Onda Nova conta com grandes nomes no elenco, como Regina Casé, Caetano Veloso e o jogador Casagrande

Após 41 anos de censura, o filme Onda Nova chegou aos cinemas. A comédia erótica sobre o futebol feminino, dirigida pelos cineastas José Antonio Garcia (1955-2005) e Ícaro Martins, foi exibida pela primeira vez em 1983, durante a 7ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No entanto, logo após sua estreia, o lançamento foi barrado pela censura da ditadura militar, que alegou que o filme contrariava a “moral e os bons costumes”.

Sobre o filme Onda Nova

O filme acompanha o Gayvotas Futebol Clube, time de futebol feminino.

Os temas explorados são dramas, romances e desafios das jogadoras.

A polêmica está no conteúdo, que contém sexo, nudez e protagonistas LGBTQIAP+.

Caetano Veloso, Regina Casé e Casagrande (ex-jogador do Corinthians) fazem participações no longa.

De acordo com pareceres da censura, acessados pela Revista Fórum, Onda Nova foi considerado uma apologia à bissexualidade, ao amor livre e ao comportamento sexual irresponsável, o que motivou o veto.

Em entrevista à Revista Fórum, o diretor Ícaro Martins expressou surpresa com a proibição do filme, destacando a complexa e burocrática estrutura da censura na época. A década de 1980, vale lembrar, foi marcada pelo auge das pornochanchadas — filmes de baixo orçamento e apelo sexual que também enfrentaram críticas por parte do regime.

Onda Nova está sendo exibido em 16 cidades pelo Brasil, marcando um retorno esperado e significativo após décadas de silêncio forçado.

Reprodução: Metrópoles