Oscar pede desculpas após ignorar cineasta palestino sequestrado

Academia do Oscar se desculpou por ignorar Ballal Hamdan, co-diretor do documentário premiado Sem Chão, ao condenar ataques

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas, na sigla em inglês) emitiu uma nota lamentando por não ter “reconhecido diretamente o Sr. Ballal e o filme pelo nome”, uma referência aa Hamdan Ballal, co-diretor de Sem Chão (No Other Land), documentário ganhador do Oscar.

“Pedimos sinceras desculpas ao Sr. Ballal e a todos os artistas que não se sentiram apoiados por nossa declaração anterior e queremos deixar claro que a Academia condena a violência desse tipo em qualquer lugar do mundo. Abominamos a supressão da liberdade de expressão em quaisquer circunstâncias”, diz a nota.

Após o documentário que dirige ganhar visibilidade com a premiação, Ballal foi atacado por colonos israelenses que o torturaram. Quando estava na ambulância, o exérdito do país judeu deteve o palestino, segundo relatado pelo colega Yuval Abraham, que também dirige o documentário.

Na quarta-feira, o co-diretor do documentário Sem Chão, o israelense Yuval Abraham, disse que a Academia Oscar se recusou a apoiar o Ballal após o ataque. No mesmo dia, a Academia enviou a seus membros uma carta em que condenava o ato de “ferir ou reprimir artistas por seu trabalho ou seus pontos de vista”, sem citar Ballal.

“Na quarta-feira, enviamos uma carta em resposta a relatos de violência contra o vencedor do Oscar Hamdan Ballal, codiretor de No Other Land , conectado à sua expressão artística”, inicia o texto.

Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Reprodução: Metrópoles