Flamengo vence com gol de Arrascaeta e lidera o Brasileiro

Rubro-Negro derrotou o Bahia por 1 a 0 no estádio do Maracanã

Agência Brasil

O Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro após derrotar o Bahia por 1 a 0, na noite deste sábado (10) no estádio do Maracanã, em partida válida pela 8ª rodada da competição que contou com a transmissão da Rádio Nacional.

Com os três pontos conquistados neste sábado em casa, o Rubro-Negro da Gávea chegou ao total de 17, mesma pontuação do Bragantino, que neste sábado ficou no 1 a 1 com o Grêmio para ficar na vice-liderança. Porém, a ponta da classificação pode ser retomada pelo Palmeiras, que, no próximo domingo (11), disputa clássico com o São Paulo na Arena Barueri.

O único gol da partida saiu logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Michael levantou a bola na área, onde o uruguaio Arrascaeta cabeceou com perfeição para superar o goleiro Marcos Felipe.

Outros resultados:

Fortaleza 5 x 0 Juventude

Mirassol 2 x 1 Corinthians

Grêmio 1 x 1 Bragantino

Vitória 2 x 1 Vasco

Foto:Gilvan de Souza / CRF