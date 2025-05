Flamengo goleia Real Brasília por 4 a 0 no Brasileirão Feminino

Palmeiras derrota 3B da Amazônia para ficar na vice-liderança

Agência Brasil

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Flamengo goleou o Real Brasília por 4 a 0, na tarde deste sábado (10) no estádio de Moça Bonita, em Bangu, para assumir a 6ª posição da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino com 17 pontos conquistados.

O triunfo das Meninas da Gávea foi construído com gols de Cristiane (dois), Fernanda e Louvain. Agora a equipe da Gávea volta a entrar em ação pela competição na próxima sexta-feira (16), quando mede forças com o Fluminense a partir das 21h (horário de Brasília) em Moça Bonita.

Triunfo das Palestrinas

Quem também venceu com folga pela 10ª rodada do Brasileirão feminino foi o Palmeiras, que, com gols de Amanda Gutierres (dois) e Laís Melo (dois), superou o 3B da Amazônia por 4 a 2 na Arena Barueri. O resultado deixou as Palestrinas na vice-liderança da classificação com 20 pontos, três a menos do que a líder Ferroviária, que enfrenta o Corinthians no domingo (11).

Já o 3B da Amazônia, que contou com gols de Kika Moreno e Carla Nunes neste sábado, é o vice-lanterna da competição com quatro pontos após esta derrota.

Empate na TV Brasil

Na segunda partida transmitida ao vivo pela TV Brasil neste sábado, Juventude e Internacional ficaram no 1 a 1 no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A volante Leka abriu o placar para o Juventude, mas Belén Aquino igualou para as Gurias Coloradas.

Foto: Flamengo/Divulgação