Flávio diz que “não são poucos os crimes cometidos” por Moraes

Nesta terça-feira (26), ao defender a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que “não são poucos os crimes cometidos” pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita pelo congressista no Plenário do Senado.

-Não são poucos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes e por esse grupo especial de Lula na PF [Polícia Federal]. E o que começa errado não tem como terminar certo. Nunca vi ninguém que faz o que Alexandre de Moraes está fazendo no mundo que, em determinado tempo, não vá sofrer as consequências pelas ilegalidades, arbitrariedades e abusos que cometeu – disse.

Flávio, que disse defender uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, afirmou que a medida alcançaria até mesmo Moraes, por conta de reiterados descumprimentos, por parte do magistrado, da Lei do Impeachment. Para justificar seu argumento, o senador citou o art. 39, inciso II, da legislação em questão, que define quais são os crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF.

– É uma anistia que tem que ser ampla, geral e irrestrita (…) que inclua, inclusive, o Ministro Alexandre de Moraes, porque ele já deu vários exemplos de descumprir a Lei do Impeachment, no seu art. 39, inciso II, que fala muito claramente (…) “proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa”. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: Roque de Sá/Agência Senado