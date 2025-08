Charles Leclerc surpreende e garante pole na Hungria; Piastri larga ao lado

Ferrari conquista pole inesperada no GP da Hungria; Gabriel Bortoleto larga em 7º

Da Reuters

Charles Leclerc surpreendeu o paddock da Fórmula 1 ao conquistar a pole position para o Grande Prêmio da Hungria neste sábado (2), deixando para trás favoritos como Oscar Piastri, que completa a primeira fila com sua McLaren.

A volta do piloto da Ferrari foi apenas 0s026 mais rápida que a do australiano, atual líder do campeonato.

A pole é a primeira da Ferrari em uma corrida tradicional nesta temporada e foi recebida com incredulidade pelo próprio Leclerc, que reagiu com um “Mamma Mia!” ao ouvir o resultado pelo rádio.

“Sinceramente, não entendi nada. Foi uma das classificações mais difíceis da minha carreira. E talvez a pole mais inesperada que já conquistei”, afirmou.

Oscar Piastri, que tem 16 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe Lando Norris na briga pelo título, também se mostrou surpreso. “Não esperava ser superado por uma Ferrari neste fim de semana”, disse o piloto, que venceu a prova húngara em 2024 e foi o mais rápido no treino final deste sábado.

Norris, terceiro no grid, acredita que os carros da McLaren terão ritmo superior ao de Leclerc na corrida, mas elogiou o risco assumido pelo rival na volta final. George Russell, da Mercedes, parte em quarto, seguido pelos Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll, que mostraram evolução no desempenho.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante na categoria, largará em sétimo com sua Sauber, à frente de Max Verstappen, atual campeão, que ficou apenas em oitavo com a Red Bull. A lista dos dez primeiros no grid é completada pelos pilotos da Racing Bulls, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Já Yuki Tsunoda, companheiro de Verstappen, foi eliminado ainda na primeira fase da classificação e larga em 16º, superado justamente por Lawson, seu antecessor na equipe principal.

Divulgação/Ferrari