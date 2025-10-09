Edital da Recuperação Judicial do Grupo Gomes & Félix

EDITAL NOS TERMOS DO ART. 52, §1º, DA LEI N. 11.101/2005.
Dra. Emilia Parente S. De Medeiros, Juiza de Direito da Vara Única de Acará (PA), na forma da lei, faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da Vara Única, situado à Rod. PA-409, 1930 –Centro, na cidade de Acará- Estado do Pará – CEP 68690-000, Fone: (91) 3197-5187, E-mail: tjepa076@tjpa.jus.br, tramitam os autos de Recuperação Judicial, autuados sob o n° 0800379-33.2025.8.14.0076, nos quais foi proferido o que segue.
1) PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Ajuizado pedido de Recuperação Judicial por FELIX RECICLAGEM E COMERCIO DE OLEOS LTDA – GOMES E FELIX LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.195.474/0001-05, com sede na Rod Pa 252, Rodovia Acara Moju, S/N, Zona Rural, na cidade de Acará/PA, CEP: 68.690-000; NATALIA PACHECO FELIX, pessoa jurídica de direito privado, empresária individual, inscrita no CNPJ sob o nº 59.926.837/0001-09, com sede na Rod Pa 252, KM 14, S/N, Zona Rural, na cidade de Acará/PA, CEP: 68.690-000; NATALIA PACHECO FELIX, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 016.304..372-80,residente e domiciliada em PA 252 KM07, Rod Acará-Moju, CEP: 68.690-000, que compõem o GRUPO GOMES E FELIX, com base nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/2005.
2) DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Por decisão proferida em 09/06/2025, de ID 145667277, foi deferido o processamento da recuperação judicial de nº 0800379-33.2025.8.14.0076, sendo nomeado como Administrador Judicial Ricardo José da Cruz Pinheiro, OAB/PA 8.808, CPF 301.458.804-00, Avenida Serzedelo Correa, Nº. 105, Edifício Maria Bernadete, Apto. 1005, Bairro Nazaré, CEP 66035-400, Belém/PA, e-mail ricardo.pinheiro.aj@gmail.com, telefone (91) 99116-9456.
3) RELAÇÃO DE CREDORES: As Recuperandas apresentaram a seguinte relação de credores com seus créditos e respectivas classificações nas ID’s 140998740-140998749, dos autos: CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I): ADEMIR DIAS DE ABREU, (CPF/CNPJ: 702.241.902-70), R$ 309,61, ALESSANDRO PATROCINIO DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 048.946.382-74), R$ 989,78; ALEX CARNEIRO DA SILVA, (CPF/CNPJ: 038.173.392-08), R$ 1.172,83; ANDRESA DO SOCORRO AMADOR BESSA, (CPF/CNPJ: 640.082.072-87), R$ 2.500,00; ARI SILVA LIMA, (CPF/CNPJ: 977.106.792-34), R$ 3.769,86; ARNALDO DOS SANTOS ALVES, (CPF/CNPJ: 022.910.772-95), R$ 5.466,84; ASSUNCAO AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 929.202.092-72),R$ 112,00; AZARIAS PINTO SILVA, (CPF/CNPJ: 050.159.822-75), R$ 307,82; BRUNO DUARTE DE SOUZA, (CPF/CNPJ: 072.034.822-60), R$ 615,53; CLAUDIO JUNIOR SILVA PAIVA, (CPF/CNPJ: 042.900.302-11), R$ 4.741,50; CLAUDIONOR DOS SANTOS NERI, (CPF/CNPJ: 001.952.062-07), R$ 2.111,40; CRISTIANO BESSA ALVES, (CPF/CNPJ: 673.532.662-87), R$ 2.692,75; DARCIEL SOARES LIMA, (CPF/CNPJ: 820.139.182-91), R$ 3.051,79; DIOGO ALMEIDA NOGUEIRA, (CPF/CNPJ: 537.774.842-53), R$ 3.126,35; DJALMA DE VERAS BRASIL, (CPF/CNPJ: 652.086.419-68), R$ 1.974,68; DJHENISON THALLIS CARDOSO DE SOUZA, (CPF/CNPJ: 049.652.882-38), R$ 307,82; DOUGLAS ROSA DA COSTA, (CPF/CNPJ: 857.679.800-04), R$ 615,63; EDELVANE NEVES DE SOUZA, (CPF/CNPJ: 035.206.302-57), R$ 1.680,56; EDIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA, (CPF/CNPJ: 005.157.302-46), R$ 1.422,81; EDIELSON DA SILVA E SILVA, (CPF/CNPJ:045.692.052-83), R$ 112,00; EDINALDO DA SILVA E SILVA, (CPF/CNPJ: 008.220.182-09), R$ 2.934,55; EDUARDO DA SILVA SOUSA, (CPF/CNPJ: 925.987.812-87), R$ 5.205,99; ELDER CARNEIRO NEVES, (CPF/CNPJ: 041.184.392-39), R$ 1.766,66; ELIELTON DA SILVA SANTOS, (CPF/CNPJ: 010.159.912-97), R$ 1.714,03; ELIZA FABIOLA VALADARES, (CPF/CNPJ: 018.191.632-02), R$ 5.500,00; EMERSON JHON SANTOS DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 021.195.782-81), R$ 5.955,67; ERALDO CARNEIRO ESPINDOLA, (CPF/CNPJ: 985.886.132-04), R$ 2.103,34; EZEQUIEL GOMES DE SOUSA, (CPF/CNPJ: 602.505.852-00), R$ 3.051,79; FABIANE SANTOS E SOUZA, (CPF/CNPJ:702.261.732-59), R$ 1.255,75; FABIANO GOMES, (CPF/CNPJ: 036.819.779-41), R$ 12.777,77, FABIO SANTIAGO DA SILVA, (CPF/CNPJ: 850.574.522-15), R$ 5.960,19; FILIPE PORTUGAL GUIMARAES DEL PIERO, (CPF/CNPJ: 029.580.472-61), R$ 1.615,66; FLORIVALDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA, (CPF/CNPJ: 812.347.402-49), R$ 1.908,45; GABRIEL DA SILVA SANTOS, (CPF/CNPJ: 703.239.632-18), R$ 3.622,10; GABRIEL FELIZARDO MACEDO, (CPF/CNPJ: 037.299.542-02), R$ 3.142,23; GEDEONI BELO DO ESPIRITO SANTO, (CPF/CNPJ: 921.133.622-87), R$ 6.185,15; GEISIEL SILVA DA SLIVA, (CPF/CNPJ: 043.630.742-13), R$ 2.113,85; GERSON DIAS DOS SANTOS, (CPF/CNPJ:041.050.552-83), R$ 2.703,05; GILSON DA SILVA CARNEIRO, (CPF/CNPJ: 014.851.982-24), R$ 1.930,04; GUILHERME ALMEIDA DA SILVA, (CPF/CNPJ:702.253.882-43), R$ 1.624,99; GUSTAVO SILVA DE SOUZA, (CPF/CNPJ: 050.306.822-52), R$ 2.439,97; HUGO FERNANDO DA SILVA CHAVES, (CPF/CNPJ: 037.198.822-50), R$ 3.975,00; IRANILSON MENDES CARNEIRO, (CPF/CNPJ: 953.729.622-91), R$ 3.051,79; ISABELLY DE NAZARE PACHECO, (CPF/CNPJ:021.840.212-02), R$ 4.099,72; IVANILSON CARNEIRO DOS SANTOS, (CPF/CNPJ:085.313.492-81), R$ 9.912,19; IZAEL SILVA DE OLIVEIRA, (CPF/CNPJ: 013.444.722-06); R$ 796,95; IZIVAL DA SILVA COSTA, (CPF/CNPJ:031.418.922-02), R$ 307,82; JAILSON CARNEIRO DA SILVA, (CPF/CNPJ:079.102.442-31), R$ 2.791,37; JAILSON DA COSTA PAIVA, (CPF/CNPJ:047.115.192-03), R$ 1.979,19 ; JEAN DE MENEZES FERREIRA, (CPF/CNPJ: 042.732.322-35), R$ 1.980,03 ; JESUS DA SILVA, (CPF/CNPJ: 043.679.042-45), R$ 3.493,75 ; JHONE NERIS LIMA, (CPF/CNPJ:007.957.692-37), R$ 16.031,21, JIAN CARLOS DIAS PEREIRA, (CPF/CNPJ: 516.928.302-44), R$ 5.565,04; JOAO MARQUES DA SILVA, (CPF/CNPJ:533.524.592-15), R$ 1.709,87; JOEL DIAS DA SILVA, (CPF/CNPJ:014.194.382-39), R$ 112,00; JOELSON DE LIRA GONCALVES, (CPF/CNPJ: 030.015.842-46), R$ 2.307,60; JONAS BORGES MARQUES, (CPF/CNPJ: 043.557.022-60), R$ 2.126,04; JONAS DA SILVA CARNEIRO, (CPF/CNPJ: 799.290.872-49), R$ 3.587,01; JORGE FILHO TRINDADE DA CUNHA, (CPF/CNPJ: 043.548.902-08), R$ 1.187,74 ; JORGE GOMES DE ARAUJO, (CPF/CNPJ:586.115.412-00), R$ 2.692,75; JORGE MELO MACIEL, (CPF/CNPJ:770.784.112-34), R$ 2.305,36; JOSE ANTONIO BRAGA MATOS, (CPF/CNPJ: 211.848.102-06), R$ 628,32; JOSE IERISON BARBOSA REINALDO, (CPF/CNPJ:934.282.512-53), R$ 7.168,66 ; JOSENILDO CAMPOS DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 089.970.532-48), R$ 5.693,54; JOSIEL DE SOUSA MOREIRA, (CPF/CNPJ:936.127.962-91), R$ 1.300,94; JOSUEL OLIVEIRA BELEM, (CPF/CNPJ:930.165.062-20), R$ 112,00; LUCAS MONTEIRO CAMPELO, (CPF/CNPJ:006.262.192-05), R$ 2.104,97; LUERIK SANTOS DOS SANTOS, (CPF/CNPJ:043.348.802-66), R$ 797,15; LUERLANA DA SILVA FELIX, (CPF/CNPJ:031.554.912-21?), R$ 5.345,42; LUIS MARQUES DE ALMEIDA, (CPF/CNPJ:007.476.842-51), R$ 2.129,87; MANOEL FERNANDES BATISTA, (CPF/CNPJ:214.127.658-62), R$ 21.570,55; MARCELO SILVA DE SOUZA, (CPF/CNPJ:539.158.282-20), R$ 619,24; MARCOS JUNIOR DE ARRUDA SARMENTO, (CPF/CNPJ:410.591.152-04), R$ 5.206,01; MARIA JULIA MARQUES DA SILVA, (CPF/CNPJ: 808.825.442-68), R$ 2.126,23; MATHEUS MONTEIRO FERREIRA, (CPF/CNPJ:046.495.952-74), R$ 615,63; MATHEUS SANTOS COSTA, (CPF/CNPJ:862.898.775-42), R$ 1.838,40; MAX CARNEIRO MUNIZ, (CPF/CNPJ: 042.338.142-33), R$ 1.719,70; MAYK MARQUES DA SILVA, (CPF/CNPJ: 088.723.292-21), R$ 307,83; MICHAEL MARCELO DA CONCEICAO CARDOSO, (CPF/CNPJ: 048.188.562-58), R$ 2.552,18; MOISES DA SILVA PATROCINIO JUNIOR, (CPF/CNPJ:701.202.432-10), R$ 2.483,33; NATAN LOBO PASTANA, (CPF/CNPJ:543.569.032-34), R$ 620,81; NILSON MATIAS SEIXAS, (CPF/CNPJ: 007.146.162-06), R$ 3.769,86; NILSON MATIAS SEIXAS FILHO, (CPF/CNPJ: 045.450.302-46), R$ 6.612,54; OSCAR BARBOSA DE SOUZA FILHO, (CPF/CNPJ: 943.444.002-59), R$ 3.588,76; OTANIEL DA CRUZ CUNHA, (CPF/CNPJ:594.588.602-53), R$ 628,32; OZIEL SOUZA DA SILVA, (CPF/CNPJ:010.907.362-23), R$ 1.719,62; PAULO HENRIQUE SOUZA CARNEIRO, (CPF/CNPJ: 065.842.152-29), R$ 1.683,88; RAFAEL LIMA DOS SANTOS, (CPF/CNPJ:014.184.172-97), R$ 4.013,04; RAFAEL SANTOS DA SILVA, (CPF/CNPJ: 603.382.063-02), R$ 7.001,17; RENALDO DA COSTA MONTEIRO, (CPF/CNPJ:023.913.382-01), R$ 1.906,54; RENATO DOS SANTOS PACHECO JUNIOR, (CPF/CNPJ: 702.243.422-07), R$ 622,23 ; ROB DE OLIVEIRA SODRE, (CPF/CNPJ: 031.374.662-10), R$ 112,00; RODRIGO SOUZA DA PAIXAO, (CPF/CNPJ: 028.964.682-00), R$ 12.139,96; ROELSON GOMES DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 011.482.112-76), R$ 5.752,70; ROSIVALDO CAMPOS DOS SANTOS, (CPF/CNPJ: 061.648.192-61), R$ 615,63; RUYCYVANDO NASCIMENTO DA SILVA, (CPF/CNPJ: 833.999.332-15), R$ 987,02; SILVANA DIAS RODRIGUES, (CPF/CNPJ:955.164.252-04), R$ 1.607,91; TAYLON TAFAREL CARNEIRO FERREIRA, (CPF/CNPJ: 008.751.272-66), R$ 4.306,87; THATY LHOURRANNY NUNES DA SILVA, (CPF/CNPJ: 015.172.512-81), R$ 4.224,55; TIAGO ROSA DA SILVA, (CPF/CNPJ: 014.060.102-35), R$ 2.599,54; VANDERLEY DIAS DO CARMO, (CPF/CNPJ: 046.035.372-12), R$ 1.991,70; VANIO JOAO DA SILVA, (CPF/CNPJ: 727.939.612-72), R$ 4.632,04; VINICIUS DE JESUS BARBOSA OLIVEIRA, (CPF/CNPJ: 046.111.002-43), R$ 798,27; VITOR CAUA DE ALMEIDA FROZ, (CPF/CNPJ: 043.864.682-77), R$ 309,55; WENDEL TAVARES CARDOSO, (CPF/CNPJ: 064.512.752-39), R$ 1.302,34; WILLIAN ALEXANDRE DA FRANCA, (CPF/CNPJ: 011.637.263-03), R$ 6.067,68; CLASSE QUIROGRAFÁRIA (CLASSE III): BANCO RCI BRASIL S/A, (CPF/CNPJ: 62.307.848/0001-15), R$ 81.446,22); COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, (CPF/CNPJ: 32.995.755/0001-60), R$ 1.004.738,92; BANCO ITAUCARD S/A, (CPF/CNPJ: 17.192.451/0001-70), R$ 346.254,15; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (CPF/CNPJ: 15.437.040,83; BANCO SAFRA S.A, (CPF/CNPJ 58.160.789/0001-28), R$ 9.973.379,44; BANCO BRADESCO S.A, (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12), R$ 7.511.001,96 BANCO PACCAR S.A 28.517.628/0001-88 R$ 4.186.100,61, SCANIA BANCO S.A, (CPF/CNPJ:11.417.016/0001-10), R$ 1.730.169,63, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, (CPF/CNPJ:03.215.790/0001-10), R$ 274.876,42; COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO (SICOOB), (CPF/CNPJ: 02.282.709/0001-52), R$13.930.927,53; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, (CPF/CNPJ: 00.360.305/001-04), R$ 3.125.170,80; EDMARA DE KASSIA GOMES GONÇALVES, (CPF/CNPJ: 031.238.626-58), R$ 5.500.000,00; ADM DO BRASIL LTDA, (CPF/CNPJ: 02.003.402/0139-00), R$ 116.089,02; AGRO FORMULA REPRESENTAÇÕES LTDA, (CPF/CNPJ: 22.326.320/0001-79), R$ 6.441,59; AGROPALMA S.A, (CPF/CNPJ: 04.102.265/0006-66), R$ 1.510.702,01; ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA, (CPF/CNPJ: 66.850.173/0002-98), R$ 76.560,00, ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA, (CPF/CNPJ: 23.230.989/0001-25), R$ 11.835,04; ATACADISTA PONTUAL OLEO E MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS LTDA, (CPF/CNPJ: 43.728.010/0001-50), R$ 204.261,00; ATLANTA COMERCIO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, (CPF/CNPJ: 29.091.109/0001-63), R$ 222,02; AUTO POSTO M FRUTAL LTDA, (CPF/CNPJ: 15.595.376/0001-63), R$ 3.870,39; AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA, (CPF/CNPJ: 18.596.470/0003-97), R$ 15.227,79; BACABA VEICULOS LTDA – THAI ANANINDEUA, (CPF/CNPJ: 07.220.448/0004-02), R$ 12.460,12; BAMAQ CAMINHOES LTDA, (CPF/CNPJ: 29.589.028/0002-79), R$ 3.360,61; BELEM BIOENERGIA BRASIL S/A, (CPF/CNPJ: 13.188.854/0002-76), R$ 2.303.176,27; BINATURAL BAHIA LTDA, (CPF/CNPJ: 37.880.187/0001-75), R$ 192.044,00; COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA, (CPF/CNPJ: 83.663.484/0001-86), R$ 2.405,00; CONTROLE IND. E COMÉRCIO DE MATERIAIS. ELETRETICOS LTDA, (CPF/CNPJ:10.489.368/0001-19), R$ 72.756,03; DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA, (CPF/CNPJ: 05.092.901/0008-40), R$ 2.200,00; F A G CAVALCANTI LTDA, (CPF/CNPJ: 05.574.966/0001-56), R$ 82.800,00; FLUMINENSE TRANSP E REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, (CPF/CNPJ: 04.874.416/0001-90), R$ 40.530,00; FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, (CPF/CNPJ: 00.771.598/0004-65), R$ 26.656,39; FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, (CPF/CNPJ: 92.660.406/0037-20), R$ 4.443,29; GOIANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA, (CPF/CNPJ: 31.639.053/0001-80), R$ 48.316,73; GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA, (CPF/CNPJ: 08.857.089/0001-19), R$ 4.435,30; HELIBOMBAS – INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS HELICOIDAIS LTDA, (CPF/CNPJ: 23.729.444/0001-68), R$ 18.461,69; INDUSTRIAS XHARA LTDA, (CPF/CNPJ: 18.866.111/0004-93), R$ 324.918,00; JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A, (CPF/CNPJ: 04.185.877/0004-06), R$ 12.949,47; M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, (CPF/CNPJ: 07.206.816/0028-35), R$ 35.268,00; MACEDO COMERCIO LTDA, (CPF/CNPJ: 05.553.003/0001-76), R$ 11.036,00; MF ALMEIDA LOGISTICA LTDA, (CPF/CNPJ: 45.506.977/0002-02), R$ 391,02; NORTE REFRIGERACAO LTDA, (CPF/CNPJ:04.920.658/0008-49), R$ 1.665,33; NRK AGROFLORESTAL LTDA, (CPF/CNPJ: 30.131.290/0001-73), R$ 48.512,00; PHP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., (CPF/CNPJ: 50.196.304/0001-44), R$ 4.144,80; PMZ DISTRIBUIDORA S.A, (CPF/CNPJ: 22.763.502/0001-07), R$ 25.351,66; POSTO 3000 LTDA, (CPF/CNPJ: 84.479.997/0005-28), R$ 12.225,91; PST ELETRONICA LTDA, (CPF/CNPJ: 84.496.066/0002-95), R$ 1.772,52; REDE DE POSTOS MARAJO TAILANDIA LTDA, (CPF/CNPJ: 46.365.977/0001-03), R$ 932,88; SCANIA LATIN AMERICA LTDA, (CPF/CNPJ: 59.104.901/0001-76), R$ 2.097,50; SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA, (CPF/CNPJ: 18.451.455/0003-50), R$ 999,52; SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, (CPF/CNPJ: 04.466.875/0005-68), R$ 11.639,19; VILA NOVA AGROINDUSTRIAL LTDA, (CPF/CNPJ: 27.053.643/0001-50), R$ 16.397,75; WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS, (CPF/CNPJ: 33.228.024/0009-09), R$ 27.693,81; WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA, (CPF/CNPJ: 43.648.971/0001-55), R$ 2.845; BANCO BRADESCO S.A, (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12), R$ 480.000,00; CLASSE ME/EPP (CLASSE IV): TGA PARTICIPACOES LTDA, (CPF/CNPJ: 55.436.860/0001-64), R$ 906.000,00; PROLAR SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, (CPF/CNPJ: 28.516.423/0001-88), R$ 14.310.000,00; EE PARTICIPACOES LTDA, (CPF/CNPJ: 50.103.379/0001-33), R$ 1.500.000,00; ED2 & PARTICIPACOES LTDA, (CPF/CNPJ: 10.699.777/0001-40), R$ 4.440.000,00; E. GONCALVES SERVICOS DE GESTAO LTDA, (CPF/CNPJ: 54.679.927/0001-29), R$ 2.110.000,00; GABRIELA ORIANA MONTEIRO PORPINO, (CPF/CNPJ: 36.875.381/0001-08), R$ 560,00; AJL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, (CPF/CNPJ: 14.737.607/0001-63), R$ 3.630,00; ALDENORA DO S. P. M. DOS REIS, (CPF/CNPJ:18.106.563/0001-24), R$ 2.205,00; AMO LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA, (CPF/CNPJ: 30.069.131/0001-96), R$ 4.660,87; AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA, (CPF/CNPJ: 41.329.342/0001-37), R$ 232,62; ANTER STORE LTDA, (CPF/CNPJ: 40.816.925/0002-00), R$ 2.395,20; AREDE COMERCIO DE TINTAS LTDA, (CPF/CNPJ: 63.874.309/0004-73), R$ 646,20; BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA, (CPF/CNPJ: 03.146.377/0001-41), R$ 107.153,16; BOVIL COMERCIO E INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS- BOVINO, (CPF/CNPJ: 01.817.724/0001-95), R$ 9.400,00; C. A. DE MELO, (CPF/CNPJ: 05.297.252/0001-48), R$ 1.423,40; CSO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA, (CPF/CNPJ: 37.039.611/0001-53), R$ 1.704,00; DTK COM DE EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL EIRELI, (CPF/CNPJ: 36.188.681/0001-00), R$ 81.666,12; ECOOLEO COLETA E SERVICOS LTDA, (CPF/CNPJ: 45.640.888/0001-65), R$ 11.750,00; EPLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, (CPF/CNPJ: 39.685.579/0001-09), R$ 127,26; ERNESTO BERTOLOTO BOLONHA; (CPF/CNPJ: 01.116.498/0001-15), R$ 230,50; DFIX COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA, (CPF/CNPJ: 3.007.870/0001-41), R$ 714,89; FD SENNA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, (CPF/CNPJ: 45.400.070/0001-75), R$ 6.871,60; G DA SILVA OLIVEIRA LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 47.290.742/0001-62), R$ 55.396,63; G.P.A DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 30.231.040/0001-05), R$ 5.177,25; HERIVELTON MATA DE ABREU 73246182272 – ME, (CPF/CNPJ: 18.434.629/0001-05 ), R$ 320,00; J. L. B. SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA ME, (CPF/CNPJ: 56.026.894/0001-43), R$ 12.000,00; JM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 46.240.702/0001-43), R$ 1.257,28; JRG SOLUCOES EM SERVICOS LTDA ME, (CPF/CNPJ: 44.073.794/0001-99), R$ 8.245,52; JUNQUEIRA & JUNQUEIRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, (CPF/CNPJ: 02.938.279/0001-84 ), R$ 18.727,00; MARCIO ANTONIO DA SILVA SOUSA 01322042233 – ME, (CPF/CNPJ: 60.005.325/0001-99), R$ 5.000,00; MARGIL TRANSPORTES LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 11.123.806/0001-93), R$ 14.094,64; MEDEIROS & KRAUSE LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 05.131.571/0001-89), R$ 380,00;MG FREIOS COMERCIO DE PECAS LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 27.721.955/0001-94), R$ 3.129,50; MIOLFER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA A AGRICULTURA LTDA ME, (CPF/CNPJ: 04.000.134/0001-63), R$ 18.333,35; NERES ISOLANTES TERMICOS LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 31.943.703/0001-87), R$ 16.185,90; NORTE COM E SERV MANGUEIRAS CONEX EIRELI, (CPF/CNPJ: 30.818.919/0001-58), R$ 25.482,62; NORTECH SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, (CPF/CNPJ: 23.625.539/0001-31), R$ 5.140,53; NZ EPI’S LTDA ME, (CPF/CNPJ: 30.746.824/0001-76), R$ 12.900,82; PK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, (CPF/CNPJ: 45.344.191/0001-47), R$ 141.462,22; PARA COMERCIO DE OLEOS E SERVICOS LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 40.920.755/0001-29), R$ 11.910,00; PARA MINAS METALURGICA LTDA ME, (CPF/CNPJ: 03.111.901/0001-49), R$ 10.420,00; POSTO PALMARES LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 04.130.899/0001-18), R$ 11.205,00; R. V. DA S. MARQUES LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 06.105.627/0001-93), R$ 220,00; RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 51.164.304/0001-25), R$ 18.802,00; REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 40.811.158/0001-66), R$ 3.818,00; REDE DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 24.310.695/0001-76), R$ 2.679,07; SOUSA COSTA & COSTA SOARES LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 04.407.712/0001-80), R$ 2.430,00; TACOMITER ACESSORIOS E SERVICOS LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 28.487.380/0001-50), R$ 2.237,72; TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 05.654.516/0001-73), R$ 114,90; TOZATTI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 50.633.382/0001-69), R$ 10.000,00; TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 22.980.155/0003-36), R$ 355,00; UNIVERSAL QUIMICA LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 03.794.560/0001-53), R$ 158.080,00; VAZ, OLIVEIRA & CRUZ LTDA – ME, (CPF/CNPJ: 10.505.190/0001-52), R$ 7.016,44; VENEZA COM. DE FREIOS E MOLAS LTDA – EPP, (CPF/CNPJ: 15.636.265/0001-58), R$ 1.880,00.
4) PRAZO PARA HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS: Toda documentação comprobatória do crédito deve ser enviada diretamente a Administradora Judicial, não podendo permanecer neste processo. Nos termos do art. 7º da LFR, “A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas”. Com fulcro no art. 7º, § 1º da Lei n.º11.101/05 (§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados), estabelecido o prazo de 15 dias, para que os credores apresentem suas habilitações ou divergências para a administradora judicial, no e-mail: ricardo.pinheiro.aj@gmail.com ou no endereço na Avenida Serzedelo Correa, Nº. 105, Edifício Maria Bernadete, Apto 1005, Bairro Nazaré, CEP 66035-400, Belém/PA., quanto aos créditos relacionados, contados da publicação dos editais no DJ/PA que conterão a íntegra da presente decisão e da relação de credores, conforme determina o § 1º do art. 52 da LFR. As habilitações deverão obedecer as determinações do art. 9º da Lei de Falências, senão vejamos: “A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo”. Ressalto que quanto aos créditos trabalhistas, para as habilitações ou divergências, será necessária a existência de sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado. Terminado o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação das habilitações, inicia-se o prazo de 45 dias para a Administradora publicar o edital contendo a relação de credores, conforme o Art. 7º § 2º, O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.
5) PRAZO PARA EVENTUAIS OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Ficam cientificados os credores ainda que, na forma do artigo 55 da Lei nº 11.101/05, terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º da Lei 11.101/2005 ou da publicação do aviso previsto no artigo 53 da mesma Lei, para manifestarem suas eventuais objeções ao plano de recuperação judicial, a ser apresentado oportunamente pelas recuperandas.
E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital afixado no átrio do Fórum e, na forma da Lei, publicado.
Acará /PA, 06 de outubro de 2025.