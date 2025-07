FPF abre mão de recursos para ajudar os clubes das Séries A1, A2 e A3 do Estado

Representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF) participaram de uma visita à Brasília, na terça-feira, 15, para discutir a distribuição de recursos das plataformas de apostas para os clubes profissionais de futebol do Pará. O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, deu início ao processo para a captação dos valores que a unidade federativa tem direito.

“Esses recursos são provenientes da regulamentação nacional que destina parte da arrecadação das casas de apostas para entidades de prática esportiva e organizadoras de competições. Estamos liderando este processo nacional que colocará o nível de investimentos nos clubes do Pará em outro patamar”, explica Paul.

Segundo o que publicou na imprensa, a FPF abriu mão dos recursos que teria direito de receber para que sejam distribuídos aos clubes das Séries A1, A2 e A3 do Estado.

“Os clubes de divisões de acesso jamais tiveram cotas de participação e apoio financeiro da Federação. Com este novo esforço, a FPF amplia a cota de participação dos clubes e realiza uma injeção extra de recursos financeiros sem precedência no futebol paraense”, afirmou Gluck Paul. O próximo passo do rateio dos recursos é identificar o volume total a ser repassado e iniciar a transferência dos valores para os 38 clubes profissionais associados.

САРTАСAO

“Compartilho com orgulho mais um passo importante da Federação Paraense de Futebol. Nesta semana, tivemos nossa atuação destacada em matéria nacional, pautando temas que vão além das fronteiras do nosso Estado, como a luta pelos recursos das apostas esportivas para os clubes locais — uma discussão estratégica para garantir investimentos estruturantes em todo o Brasil. Quando iniciamos nossa jornada no futebol paraense, tínhamos como um dos principais objetivos recuperar a credibilidade da Federação, diminuída ao longo das décadas, para torná-la protagonista e respeitada em todo o país. Hoje, com trabalho e seriedade, seguimos consolidando esse caminho. Além do exercício da vice-presidência da CBF e da diretoria financeira do Sindicato Nacional dos Clubes, assumimos a liderança de uma pauta essencial: a presidência do Grupo de Trabalho do Fair Play Financeiro da CBF, sem dúvidas uma das questões mais importantes e urgentes do futebol brasileiro. Agora, somamos também o protagonismo na discussão nacional sobre as bets, lutando para que recursos relevantes e estruturantes cheguem de fato aos clubes e fortaleçam o futebol em todas as regiões, incluindo o nosso Pará. Aos poucos, com responsabilidade e trabalho, vamos colocando o Pará na posição de destaque, respeito e credibilidade que sempre buscamos”, escreveu Ricardo Gluck Paul.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação