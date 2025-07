IPVA com desconto no Pará: prazo vai até 21 de julho para veículos com placas finais de 78 a 98

Atenção, motoristas! Proprietários de veículos com placas terminadas entre 78 e 98 têm até o dia 21 de julho para pagar o IPVA com descontos que podem chegar a 15%, segundo informou a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa).

Os descontos variam de acordo com o histórico de multas:

15% para quem está há dois anos sem infrações;

10% para quem não teve multas no último ano;

5% nas demais situações, desde que não haja penalidades em aberto.

O imposto pode ser quitado de três formas:

1. Parcela única com desconto, até a data limite;

2. Parcelamento em até três vezes, sem desconto, mas antes do vencimento;

3. Pagamento na data do licenciamento anual, com valor cheio.

Após o vencimento, o valor será acrescido de multa e juros. Os contribuintes podem consultar os valores e emitir o DAE (Documento de Arrecadação Estadual) diretamente no site da Sefa: www.sefa.pa.gov.br.

O pagamento pode ser feito via PIX ou usando o código de barras em bancos autorizados (Banpará, Basa, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Caixa) e em casas lotéricas.

A alíquota do IPVA no Pará é:

2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos recreativos;

1% para ônibus, caminhões, motos e similares.

Veículos com mais de 15 anos de fabricação são isentos do imposto.

Mais informações estão disponíveis no site da Sefa ou pelo número gratuito 0800-725-5533, das 8h às 18h, de segunda a sexta.

