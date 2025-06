Mundo Senai oferece programação gratuita para quem quer se destacar no mercado

Na próxima quinta-feira (5) e e sexta- feira (6), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Pará) promove a 17ª edição do Mundo SENAI, com atividades gratuitas em dez municípios do Pará. Neste ano, o evento convida o público a viver “Uma experiência em tecnologias digitais e inteligência artificial te preparando para o futuro do trabalho”, com uma programação pensada para quem quer se atualizar, inovar e conquistar novas oportunidades profissionais.

ACESSE AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM CADA MUNICÍPIO

Ao longo dos dois dias, as unidades do SENAI em Altamira, Barcarena, Belém (CEDAM e Getúlio Vargas), Bragança, Canaã dos Carajás, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém estarão de portas abertas com palestras, minicursos, oficinas tecnológicas, demonstrações práticas e orientação de carreira, além de uma programação online por meio da Escola SENAI Digital.

Com foco nas transformações do mundo do trabalho, o evento oferece ao visitante a chance de experimentar na prática como tecnologias como automação, realidade virtual, inteligência artificial e manufatura avançada já fazem parte da rotina da indústria e da formação profissional.

“Ao colocar o visitante em contato direto com as inovações da indústria, o Mundo SENAI 2025 reforça nosso compromisso com a formação de profissionais preparados para os desafios e oportunidades da era digital”, afirma Davis Siqueira, gerente executivo de educação profissional do SENAI.

Aberto ao público e com início às 8h, o evento é uma porta de entrada para quem busca qualificação, atualização ou uma nova carreira na indústria. Os interessados poderão inclusive se cadastrar para participar de futuras turmas e cursos oferecidos pelo SENAI.

Abertura Oficial

A abertura oficial do Mundo SENAI 2025 será com a palestra de Alexandre Le Voci Sayad, mestre em Inteligência Artificial e Ética, consultor da UNESCO e autor do livro “Inteligência Artificial e Pensamento Crítico”. Ele abordará o tema “Uma Experiência em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial – Preparando para o Futuro do Trabalho”, explorando os caminhos e competências essenciais para as novas profissões. O evento será na unidade do SENAI Getúlio Vargas, em Belém, no dia 05 de junho, a partir das 9h.

As inscrições são gratuitas, no site.