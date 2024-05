Fundação Cultural do Pará abre inscrição para curso de poéticas de danças para tela

Estão abertas as inscrições para o laboratório em videodança “Poéticas de dança para tela”, em Belém, promovido pelo Núcleo de Audiovisual em Artes Cênicas da Casa das Artes, na modalidade hibrida, com participação presencial para participantes da região metropolitana e também online, via o Google Meet, para participantes de outras regiões do Pará.

Com 25 vagas disponíveis para cada modalidade, a atividade será realizada de 17 a 22 de junho. Interessados devem fazer as inscrições até o dia 10 de junho, e podem ser feitas através de link, acesse aqui.

Serão seis dias de curso, onde os participantes terão a oportunidade de mergulhar no universo da videodança, aprimorando aspectos teóricos, estéticos e práticos dessa forma de expressão artística.

Além disso, o conteúdo irá abranger aspectos históricos e estéticos da videodança até questões mais técnicas, como técnicas de gravação e edição, introdução aos estudos da percepção na videodança, explorando conceitos como empatia estética, percepção, imersão e visualidade háptica.

O curso é destinado a artistas, pesquisadores, professores e técnicos das áreas da dança, performance, cinema, vídeo, teatro, artes visuais, música e outras artes, o laboratório tem o objetivo de aprofundar o conhecimento e estimular a criatividade.

Serviço:

Evento: Laboratório “Poéticas de dança para tela“

Local: Casa das Artes, no bairro de Nazaré, em Belém.

Período de Inscrição: 24 de maio a 10 de junho

Período de Realização: 17 a 22 de junho

Foto Reprodução: Solange Avelino