Viseu promove abertura do tradicional Festival Junino que atrai milhares de visitantes

A prefeitura municipal de Viseu, por meio da Secretaria de Cultura, realizou na noite de ontem, domingo, 02, a solenidade de abertura do “XV Festival Junino Tia Guida”. O evento atrai todos os anos centenas de visitantes de todas as partes, inclusive do vizinho Estado do Maranhão.

Como acontece todo ano, neste período, a prefeitura prepara grande programação para celebrar e valorizar a cultura viseuense com o maior e mais tradicional evento junino da região bragantina.

Serão vários dias de festejos com participação de quadrilhas, grupos escolares, bois além de shows de cantores da terra, em comemoração aos 15 anos da festa.

No espaço do Terreiro Junino, além das tradicionais barracas de comidas típicas, também tem a tradicional Casa da Roça, para comercialização de produtos diretos do campo, incentivando o empreendedorismo e levando geração de renda aos produtores rurais do município.

O evento é uma realização da prefeitura municipal, que prepara toda a estrutura do espaço com organização de som, ornamentação, palco, barracas, segurança, em parceria com escolas e entidades que promovem as quermesses juninas.

O prefeito Cristiano Vale, acompanhado da esposa e filhas esteve prestigiando a noite que reuniu muita alegria e lazer no resgate da tradicional cultura junina. “É um orgulho ver o quanto a tradição junina é marcante aqui no nosso município. É contagiante ver os alunos de nossas escolas e os grupos das comunidades se organizando para apresentar as danças tradicionais, é um mês de muita cultura e confraternização em nossa cidade”, ressalta o gestor municipal.

Imagens: Divulgação