Fundação Santa Casa mostra resultados de estudos para inovação da assistência à Saúde

Os resultados de cinco pesquisas relacionadas à assistência materno-infantil, realizadas no período de 2021 a 2024, na Santa Casa do Pará, com o financiamento da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), foram apresentados ao público e avaliadores, na segunda-feira (4), no III Seminário de Pesquisa da Santa Casa, no auditório do Centro de Ensino e Treinamento em Saúde da Santa Casa (CETS).

A gerente de pesquisa da Santa Casa, Silvia Nunes, ressaltou a importância dos estudos para o desenvolvimento científico da instituição e à qualificação do atendimento ao público. “A Santa Casa é uma instituição de referência para assistência em saúde, que tem também o compromisso com o ensino e a pesquisa. Essa tríade é fundamental para o desenvolvimento de práticas de saúde inovadoras e de qualidade que possibilitam não apenas o tratamento de doenças, mas também contribuam para a formação de profissionais capacitados, para o avanço do conhecimento científico e o fortalecimento de um hospital 100% SUS”, disse ela.

O apoio da Fapespa às pesquisas se dá desde 2017, quando foi celebrado um Termo de Cooperação que propicia recursos financeiros para pesquisas e possibilita parcerias que podem impulsionar a inovação e o desenvolvimento científico. O presidente da Fapespa, Marcel Botelho, considera a aplicação de recursos na Santa Casa uma experiência bem sucedida, por conta da materialização dos estudos em benefícios à sociedade.

“O governo do Pará, através da Fapespa, busca fomentar pesquisas que tragam resultados palpáveis, para que a população possa verificar os resultados do dinheiro público investido. A Santa Casa é um dos bons exemplos que nós temos de aplicabilidade dos resultados de nossas pesquisas. Nós temos mestrados, residências, várias linhas de ação que vão trazer resultados importantes para melhoria do serviço, do atendimento e dos tratamentos, que são propostos hoje pela medicina. Então aqui nós estamos na fronteira do conhecimento”, afirma o titular da Fapespa, Marcelo Botelho. (Na foto, de terno claro)

Entre os resultados de projetos apresentados esteve a pesquisa “Pré-Natal Humanizado: Assistência Fisioterapêutica na Gestação de Risco” que analisou os efeitos de um protocolo fisioterapêutico durante o período de gestação sobre a saúde e qualidade de vida materna e saúde do neonatal. O trabalho foi apresentado pelo fisioterapeuta da Santa Casa Pablo Fabiano Moura das Neves, doutor em Biologia Parasitária na Amazônia.

Graças à Fapespa, com a verba que veio para a pesquisa nós conseguimos equipar todo o ambulatório. Hoje nós temos equipamentos que garantem um ambiente propício para pesquisa e tenho certeza que esse primeiro trabalho aqui foi só o start, pois ali vão ter muitas outras pesquisas. Além disso, o nosso trabalho serviu para implantar um serviço que há muito já se tinha vontade de fazer aqui na Santa Casa, que é um ambulatório de reabilitação em saúde da mulher, porque a Santa Casa é um local de referência no atendimento das mulheres”, conclui o pesquisador.

Os demais resultados apresentados foram dos projetos: “Biomarcadores Imunológicos, Inflamatórios de Dano Neuronal e Transcriptoma na Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Temporalmente Associada ao SARS-COV-2: Estudo de Coorte”, “Repercussões Cardiopulmonares da Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Crianças”, “Parto Cesárea x Parto Normal: Análise Comparativa da Incidência de Depressão Pós-Parto em Mulheres Atendidas em um Hospital Público de Referência em Belém” e “Implantação de uma Ferramenta de Gestão Integrada para o Monitoramento de Experiência do Paciente por Meio do Núcleo de Melhoria Contínua na Unidades Materno Infantis da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará”.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação