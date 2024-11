Para ministro, infraestrutura do Brasil atrai traficantes ao país

Os narcotraficantes preferem usar as rotas do Brasil, porque “os nossos portos e aeroportos são melhores”. É o que afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista à BBC News durante viagem pela Europa.

– É um problema para o país, não criado só pela gente, mas pelos nossos vizinhos que têm na droga a geração de dólar. E a droga inunda o Brasil por quê? Para acessar a nossa infraestrutura para ir para o mundo, porque os nossos portos e aeroportos são melhores – disse.

Para o ministro, o Brasil tem o azar de sua proximidade com os produtores de drogas.

– Somos um país que leva azar de estar do lado dos grandes produtores de droga do planeta. O Brasil não é produtor de drogas, não planta maconha, não planta cocaína. Mas é um grande consumidor de droga, é o segundo maior mercado de drogas do mundo, atrás dos Estados Unidos. A gente não é segundo em nada – em carro, em computador, em tablet, em iPhones, não é em nada. Mas por que em droga? Porque os produtores são vizinhos da gente – afirmou.

– Eles não mandam droga pelos portos da Argentina, [lá] não tem porto. Mandam drogas pelos portos brasileiros para cá [Europa] que também são grandes consumidores – completou Renan Filho.

O ministro foi à Europa para apresentar projetos de rodovias brasileiras a investidores estrangeiros. Ele passou por Madri, na Espanha, e em Londres, no Reino Unido. A entrevista concedida na última sexta-feira (1º) foi publicada nesta segunda (4).

Fonte: Pleno news Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil