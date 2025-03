Futuro Brilhante leva saúde, educação e lazer para crianças em situação de vulnerabilidade

No último sábado (15), o Coletivo Futuro Brilhante realizou mais uma ação social de grande impacto, promovendo acesso à saúde, educação e lazer para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa contou com o envolvimento de voluntários, profissionais e estudantes de diversas áreas, que se uniram para proporcionar um dia especial para a comunidade atendida.

Organização e mobilização

O sucesso da ação começou antes do evento, com uma logística bem planejada. Um bingo beneficente, organizado por Laura e Pâmela, ajudou a arrecadar recursos para a iniciativa. O cardápio, elaborado por Laura, garantiu alimentação nutritiva para todos, e a compra dos insumos ficou a cargo de Laura, Diego Melo, Rayssa e Eduardo. O transporte dos voluntários foi assegurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que disponibilizou um ônibus para levar a equipe até o local da ação.

Atendimentos e atividades

Desde as primeiras horas da manhã, os voluntários se reuniram e seguiram para a comunidade. A equipe de saúde, formada por estudantes e profissionais da IFMSA Brazil UFPA, realizou atendimentos médicos, enquanto a distribuição de senhas foi coordenada pelo voluntário Geovane.

A prevenção e o cuidado com a saúde bucal foram reforçados no escovódromo, conduzido pela Liga Acadêmica de Odontopediatria da UFPA (LAOPED), pela Liga Acadêmica de Terapia Ocupacional em Neuropediatria da UEPA (LATONEP) e pela voluntária Beatriz.

As atividades recreativas envolveram crianças de todas as idades. Os pequenos participaram de brincadeiras promovidas pela LATONEP, Beatriz e Eduardo, enquanto as crianças mais velhas se divertiram em dinâmicas organizadas por Juliana, Elson e Victória Callado, com apoio da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Epidemiologia e Vigilância em Saúde (LAMEVS).

Prevenção à violência infantil

Além das atividades lúdicas, a equipe de voluntários conduziu três iniciativas voltadas para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes:

• Luva da proteção: ensinando as crianças a identificar cinco adultos de confiança a quem podem recorrer em situações de risco.

• Semáforo do toque: ajudando a diferenciar toques seguros, aqueles que exigem atenção e os que devem ser denunciados.

• Trilha da proteção: um circuito interativo que ensinou, de forma lúdica, a importância da autoproteção.

Durante a ação, foram entregues 70 kits escolares, contendo itens como lápis de cor, canetas, massinha de modelar, giz de cera, cola, tintas, cadernos e outros materiais essenciais para o aprendizado das crianças.

Compromisso com a proteção da infância

A iniciativa está alinhada às diretrizes do Plano Estadual para o Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Pará e à campanha nacional Faça Bonito, que mobiliza a sociedade no combate à exploração infantil.

O evento também marca o compromisso do Futuro Brilhante em continuar atendendo crianças em situação de vulnerabilidade. A próxima ação já tem data marcada: no dia 12 de abril, na escola Escola Yacta Rebelo, em Ananindeua.

Como ajudar?

O Futuro Brilhante convida a sociedade a se unir a essa causa, seja por meio de doações ou como voluntário. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (91) 99200-7685 ou acompanhar as redes sociais no Instagram @futuro.brilhante.

Crédito da foto: Diego Melo.