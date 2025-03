Estação Verde floresce na Estação das Docas em homenagem às florestas

Belém se prepara para a COP 30 com projeto de revitalização da paisagem urbana.

Estação das Docas lança projeto ‘Estação Verde’ com plantio de mudas de pau-preto no Dia Internacional das Florestas. O evento, aberto ao público, ocorrerá na sexta-feira, 21 de março, das 9h às 10h.

A Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, em colaboração com o Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora), dá início ao projeto ‘Estação Verde’. A ação, que inclui o plantio de 16 mudas de pau-preto, espécie nativa da Amazônia, visa tornar o espaço mais verde e reforça o compromisso de Belém com a preservação ambiental.

Crianças da Associação de Capoeira Arte Nossa Popular participam do plantio e celebram com roda de capoeira, enquanto as novas mudas trazem mais sombra e beleza à Estação.

O projeto ‘Estação Verde’ embeleza a cidade e prepara Belém para a COP 30, demonstrando o compromisso com a sustentabilidade. Segundo Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, a iniciativa oferece uma experiência ambientalmente consciente aos visitantes.

O projeto ‘Estação Verde’ visa aproximar a Amazônia do ambiente urbano, proporcionando uma experiência única de contato com a natureza. Segundo Roni Ferreira, coordenador operacional da Estação das Docas, o plantio é um presente para a cidade e um convite à preservação ambiental.

Foto: Divulgação