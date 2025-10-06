Vídeo: Fafá de Belém anuncia detalhes da Varanda de Nazaré 2025

Com o Círio de Nazaré 2025 se aproximando (a grande procissão será no domingo, 12 de outubro), a capital paraense já se prepara para um dos eventos culturais mais aguardados da festividade: a Varanda de Nazaré, idealizada pela cantora Fafá de Belém.

Para a sua 15ª edição, o projeto, que se consolidou como uma plataforma de fé, cultura e defesa da Amazônia, realizará uma coletiva de imprensa para detalhar a programação completa e as novidades.

Varanda 2025: 15 Anos de Histórias e Compromisso Amazônico



Neste ano especial, a Varanda da Fafá celebra 15 anos de história, reafirmando seu papel de mostrar a grandiosidade do Círio para o Brasil e o mundo. O projeto se expandiu para além do tradicional camarote de honra, incluindo o Fórum Varanda da Amazônia, que terá sua terceira edição nos dias 7 e 8 de outubro no Theatro Maria Sylvia Nunes, com o tema “O Futuro da Amazônia é Agora”.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista completa: