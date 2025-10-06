segunda-feira, outubro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Fafá de Belém anuncia detalhes da Varanda de Nazaré 2025

Com o Círio de Nazaré 2025 se aproximando (a grande procissão será no domingo, 12 de outubro), a capital paraense já se prepara para um dos eventos culturais mais aguardados da festividade: a Varanda de Nazaré, idealizada pela cantora Fafá de Belém.

Para a sua 15ª edição, o projeto, que se consolidou como uma plataforma de fé, cultura e defesa da Amazônia, realizará uma coletiva de imprensa para detalhar a programação completa e as novidades.

Varanda 2025: 15 Anos de Histórias e Compromisso Amazônico


Neste ano especial, a Varanda da Fafá celebra 15 anos de história, reafirmando seu papel de mostrar a grandiosidade do Círio para o Brasil e o mundo. O projeto se expandiu para além do tradicional camarote de honra, incluindo o Fórum Varanda da Amazônia, que terá sua terceira edição nos dias 7 e 8 de outubro no Theatro Maria Sylvia Nunes, com o tema “O Futuro da Amazônia é Agora”.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista completa:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Projeto Peregrinos de Nazaré inicia nesta terça (7)
Próximo artigo
Gabaritos do CPNU 2 já estão disponíveis; prazo para recursos vai até quarta-feira 8

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315