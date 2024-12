Ganhador da Mega-Sena morre 24 dias após receber prêmio

O homem que venceu sozinho o prêmio da Mega-Sena de novembro morreu nesta quarta-feira (4) em Cuiabá, Mato Grosso, menos de um mês após retirar a quantia. Antonio Lopes ganhou R$ 201 milhões, um dos dez maiores valores da história.

De acordo com informações do portal G1, Antonio estava em uma clínica de odontologia quando sofreu um mal súbito. A Polícia Civil foi até o local para apurar mais detalhadamente as circunstâncias da morte.

Antonio ganhou o montante após fazer uma aposta de R$ 5. Ele era pecuarista e trabalhava em fazendas da região. Antonio deixa quatro filhos.

Fonte: Pleno News Foto: Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil