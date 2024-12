Polícia Civil incentiva acolhimento e inclusão de pessoas com deficiência

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), em parceria com a Coordenadoria Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizou na terça-feira (3), na Região Metropolitana de Belém, mutirão alusivo ao “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”. A temática da ação foi “Amplificando a liderança das pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e sustentável”.

A programação incluiu atividades que fortalecem o acolhimento e atendimento às pessoas com deficiência, além de intimações e oitivas de vítimas e suspeitos de crimes investigados.

Direitos – O mutirão foi organizado pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). “O evento foi incrível. Essa iniciativa da PCPA é de extrema importância para que a população tenha, cada vez mais, acesso à segurança. Além disso, garante que Pessoas com Deficiência (PcDs) reconheçam seus direitos básicos, e também ajuda a amplificar a liderança dessa parte da comunidade, para um futuro inclusivo e sustentável, como destacado na temática”, disse a delegada Adriana Norat, titular da DAV.

Houve 40 oitivas e 20 atendimentos psicossociais, que contaram com o apoio da Sespa, por meio da psicóloga Brenda Maués. Também participaram três equipes operacionais, compostas por um delegado, um escrivão e três investigadores, que realizaram atividades de acolhimento, oitivas e suporte logístico.

Texto: Raphaela Rocha, sob supervisão de Bruna Ribeiro -Ascom/PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação