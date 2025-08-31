domingo, agosto 31, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Gen V | Novo teaser da segunda temporada é revelado

Estreia da nova temporada está marcada para o dia 17 de setembro

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

No perfil oficial de Gen V no X (antigo Twitter), foi divulgado um novo teaser da segunda temporada da série, que estreia no dia 17 de setembro. 

Lançada em 2023, a série acompanha alunos talentosos disputando o ranking da universidade que dá uma chance de se juntar aos Sete, equipe de heróis de elite da Vought. 

The Boys é uma série original do Amazon Prime Video criada por Eric Kripke. A série procura subverter os clichês de super-heróis apresentando uma indústria capitalista por trás das figuras super poderosas, que estão dispostas a cometer atrocidades para continuar com a fama e dinheiro. Uma equipe de civis que já sofreu na mão deles decide se juntar para derrubar o império dos Supes.

Além de Jack Quaid, o elenco conta com Karl UrbanAntony StarrErin MoriartyJessie T. Usher, Laz AlonsoChace CrawfordTomer Capone, Karen FukuharaNatham Mitchell, Colby MinifieClaudia DoumitGiancarlo EspositoJensen Ackles, entre outros.

Todas as temporadas de The Boys estão disponíves no Prime Video. O quinto e último ano será lançado em 2026. Lançado em 2023, o derivado Gen V também segue disponível no streaming da Amazon. 

A segunda temporada de Gen V chegará ao Prime Video em 17 de setembro de 2025.

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Suho, do EXO, anuncia lançamento de novo mini-álbum
Próximo artigo
Vision Quest | Logo da série da Marvel é revelado em set de filme da DC

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,283FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315