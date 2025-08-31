Gen V | Novo teaser da segunda temporada é revelado

Estreia da nova temporada está marcada para o dia 17 de setembro

2 min de leitura

Júlia Henn

No perfil oficial de Gen V no X (antigo Twitter), foi divulgado um novo teaser da segunda temporada da série, que estreia no dia 17 de setembro.

Lançada em 2023, a série acompanha alunos talentosos disputando o ranking da universidade que dá uma chance de se juntar aos Sete, equipe de heróis de elite da Vought.

The Boys é uma série original do Amazon Prime Video criada por Eric Kripke. A série procura subverter os clichês de super-heróis apresentando uma indústria capitalista por trás das figuras super poderosas, que estão dispostas a cometer atrocidades para continuar com a fama e dinheiro. Uma equipe de civis que já sofreu na mão deles decide se juntar para derrubar o império dos Supes.

Além de Jack Quaid, o elenco conta com Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Natham Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, Jensen Ackles, entre outros.

Todas as temporadas de The Boys estão disponíves no Prime Video. O quinto e último ano será lançado em 2026. Lançado em 2023, o derivado Gen V também segue disponível no streaming da Amazon.

A segunda temporada de Gen V chegará ao Prime Video em 17 de setembro de 2025.