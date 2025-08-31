Vision Quest | Logo da série da Marvel é revelado em set de filme da DC

O logotipo da série estava estampado na camiseta de um membro da equipe

Júlia Henn

Em um plot twist bastante cômico, o logotipo da série da Marvel Studios Vision Quest, spin-off de WandaVision, foi revelado… no set de gravações de Cara de Barro, da DC Studios.

Um homem, que aparenta ser um integrante da equipe do filme, estava vestindo uma camiseta com o logo da série nas costas.

Tudo sobre Vision Quest

Vision Quest, a série dedicada ao Visão, terá apenas versões humanas dos seus personagens robóticos, incluindo o protagonista vivido por Paul Bettany e o vilão Ultron. A decisão foi tomada pelos produtores para economizar custos nos efeitos visuais.

Vision Quest foi criada por Terry Matalas, que também é o showrunner, produtor e diretor. Paul Bettany retorna como o personagem-título e se junta aos atores da Marvel que retornam: James Spader como Ultron e Faran Tahir como Raza. Emily Hampshire viverá a sofisticada inteligência artificial E.D.I.T.H. (Even Dead I’m The Hero ou Mesmo Morto, Sou Herói), o sistema de segurança e defesa em realidade aumentada de Tony Stark (Robert Downey Jr.). T’nia Miller interpretará Jocasta, Todd Stashwick interpretará o Paladino, e Orla Brady será Sexta-Feira.

Vision Quest tem previsão de estreia para 2026 no Disney+ como parte da Fase Seis do Universo Cinematográfico Marvel.