terça-feira, maio 19, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Geovani, ídolo do Vasco, morre após passar mal repentinamente

O Vasco perdeu um de seus grandes ídolos. O meia Geovani Silva, que brilhou no clube carioca na década de 80, morreu na madrugada desta segunda-feira, 18, aos 62 anos, após passar mal de forma repentina. Ele foi levado a um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu.

O atleta, que marcou época com a camisa 8 da equipe cruzmaltina, deixa três filhos. A família usou as redes sociais do próprio jogador para confirmar a morte. A postagem informa que, “apesar do esforço e das tentativas de reanimação, ele não resistiu”. Está previsto um culto de despedida, segundo os parentes, e o enterro deve ocorrer nesta terça, 19, em Vila Velha.

– É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje [segunda, 18], ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu – diz o texto.

Geovani vinha enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos anos. No fim de 2025, ele chegou a ficar 40 dias internado após sofrer duas paradas cardíacas. O ex-atleta também já havia passado por um câncer na coluna vertebral e por uma polineuropatia em 2006. Nos últimos anos, ele chegou a aparecer em homenagens e outras atividades do futebol, mas com limitações motoras.

CARREIRA

Campeão estadual pelo Vasco em 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, ele ficou conhecido no clube pela alcunha de “Pequeno Príncipe”. Na Seleção Brasileira, conquistou o Mundial de Juniores em 1983 ao lado de Jorginho, Bebeto e Dunga.

Cinco anos mais tarde, ele foi um do destaques da Seleção que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, ao lado de Taffarel e Romário, entre outros grandes nomes daquela geração. Fora do Brasil, atuou no Bologna, da Itália, Karlsruher, da Alemanha e ainda Tigres, do México.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News com informações de AE

Web banner Poupança Banpará-300x100
Artigo anterior
Ordem de serviço para obras do canal Mata Fome, que devem beneficiar mais de 150 mil moradores é assinada hoje
Próximo artigo
Ancelotti divulga convocação para a Copa de 2026 e inclui Neymar após longa ausência

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,538FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Web banner Poupança Banpará-320x320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315