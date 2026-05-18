Geovani, ídolo do Vasco, morre após passar mal repentinamente

O Vasco perdeu um de seus grandes ídolos. O meia Geovani Silva, que brilhou no clube carioca na década de 80, morreu na madrugada desta segunda-feira, 18, aos 62 anos, após passar mal de forma repentina. Ele foi levado a um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu.

O atleta, que marcou época com a camisa 8 da equipe cruzmaltina, deixa três filhos. A família usou as redes sociais do próprio jogador para confirmar a morte. A postagem informa que, “apesar do esforço e das tentativas de reanimação, ele não resistiu”. Está previsto um culto de despedida, segundo os parentes, e o enterro deve ocorrer nesta terça, 19, em Vila Velha.

– É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje [segunda, 18], ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu – diz o texto.

Geovani vinha enfrentando alguns problemas de saúde nos últimos anos. No fim de 2025, ele chegou a ficar 40 dias internado após sofrer duas paradas cardíacas. O ex-atleta também já havia passado por um câncer na coluna vertebral e por uma polineuropatia em 2006. Nos últimos anos, ele chegou a aparecer em homenagens e outras atividades do futebol, mas com limitações motoras.

CARREIRA

Campeão estadual pelo Vasco em 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, ele ficou conhecido no clube pela alcunha de “Pequeno Príncipe”. Na Seleção Brasileira, conquistou o Mundial de Juniores em 1983 ao lado de Jorginho, Bebeto e Dunga.

Cinco anos mais tarde, ele foi um do destaques da Seleção que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, ao lado de Taffarel e Romário, entre outros grandes nomes daquela geração. Fora do Brasil, atuou no Bologna, da Itália, Karlsruher, da Alemanha e ainda Tigres, do México.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News com informações de AE