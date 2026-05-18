Ordem de serviço para obras do canal Mata Fome, que devem beneficiar mais de 150 mil moradores é assinada hoje

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), deve assinar nesta segunda-feira, 18, a Ordem de Serviço para o início das obras do novo canal Mata Fome, um dos projetos mais aguardados por moradores da periferia da capital paraense. A iniciativa integra um amplo programa de reurbanização e recuperação ambiental que promete beneficiar diretamente mais de 150 mil pessoas na região.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Belém, a obra prevê intervenções estruturais na bacia hidrográfica do Mata Fome, com foco em drenagem, urbanização, saneamento e melhoria da qualidade de vida nos bairros historicamente afetados por alagamentos.

Obra é considerada essencial para a cidade

O canal do Mata Fome é apontado como uma das principais obras de macrodrenagem da capital, abrangendo áreas como Tapanã, Pratinha, Parque Verde e São Clemente — regiões que enfrentam, há décadas, problemas crônicos de enchentes, falta de infraestrutura e dificuldades de mobilidade.

Nos períodos de chuvas intensas, moradores dessas localidades convivem com prejuízos frequentes, incluindo casas invadidas pela água, perda de bens e riscos à saúde devido à água contaminada. Em episódios recentes, milhares de pessoas foram impactadas por alagamentos, reforçando a urgência de soluções estruturais.

O projeto de macrodrenagem do Mata Fome prevê não apenas a ampliação e requalificação do canal, mas também obras complementares como pavimentação de vias, construção de moradias, áreas de lazer e melhorias ambientais, dentro de um conceito de reurbanização integrada.

EXPECTATIVA APÓS SUCESSIVOS ADIAMENTOS

Apesar do anúncio da assinatura da ordem de serviço, o início efetivo das obras ocorre sob forte expectativa — e também desconfiança — por parte da população. Isso porque o projeto já foi anunciado diversas vezes desde 2024, sem que os trabalhos fossem iniciados de fato.

A demora na execução da obra tem sido alvo de críticas de lideranças comunitárias e também de protestos populares, especialmente após episódios de alagamentos severos registrados neste ano.

INVESTIMENTOS E IMPACTO SOCIAL

O projeto faz parte do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf), que envolve investimentos de grande porte, incluindo recursos federais e financiamentos internacionais destinados à melhoria urbana e ambiental da região.

Além da redução de alagamentos, a proposta busca transformar o entorno do canal, promovendo infraestrutura, mobilidade, habitação e qualidade ambiental — fatores considerados fundamentais para reduzir desigualdades históricas em áreas periféricas de Belém.

MOMENTO DECISIVO

A assinatura da ordem de serviço nesta segunda-feira é vista como um marco decisivo para que a obra finalmente saia do papel e avance para a fase de execução. Caso seja concretizada, a intervenção pode representar uma das principais entregas da atual gestão municipal na área de infraestrutura urbana.

Ainda assim, a população segue atenta ao cumprimento dos prazos e à efetiva execução dos serviços, após anos de promessas e sucessivos adiamentos.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações e imagem da Agência Belém