Global Citizen NOW reúne lideranças em Belém para discutir o futuro da Amazônia rumo à COP 30

Evento internacional destaca os desafios e soluções para preservar a floresta e garantir justiça climática na região

Belém foi palco, nesta quarta-feira (24), de um importante encontro internacional em defesa da Amazônia. O Global Citizen NOW: Amazônia reuniu especialistas, lideranças indígenas, representantes do setor público e privado, ativistas e comunidades tradicionais para discutir o futuro da floresta diante da crise climática, em preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

Com uma programação diversificada, o evento colocou em pauta temas urgentes como financiamento florestal, transição energética, justiça para os povos indígenas e o papel estratégico da Amazônia nas negociações globais sobre o clima.

Um dos painéis de destaque da manhã foi “O Que Está Impulsionando o Desmatamento na Amazônia?”, que contou com a presença de Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas. Ele alertou para a importância de compreender o destino da terra após o desmatamento.

“Quando analisamos as imagens, conseguimos ver com precisão no que aquela área se transforma. E, na maioria dos casos, ela vira pastagem. Isso nos ajuda a entender os vetores do desmatamento e a planejar políticas públicas mais eficientes,” explicou.

Voz da Amazônia no centro das decisões

O evento segue ao longo do dia com painéis, rodas de conversa e articulações voltadas a garantir que as comunidades amazônicas sejam ouvidas nos espaços globais de decisão sobre clima e desenvolvimento sustentável. A proposta é fortalecer a participação da região nos debates da COP 30, e garantir que a floresta seja vista não apenas como um tema ambiental, mas também social, cultural e político.

O Global Citizen NOW: Amazônia é uma das ações que pavimentam o caminho até a conferência climática da ONU, reforçando o papel de Belém como cidade-símbolo da luta por justiça climática na maior floresta tropical do planeta.

Imagem: Reprodução O Liberal