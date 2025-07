Remo e Avaí duelam no Mangueirão por vaga no G-4 da Série B

Separados por apenas um ponto, times fazem confronto direto nesta quinta-feira (25), em Belém

O Clube do Remo tem um grande desafio nesta quinta-feira (25), às 21h35, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Leão Azul enfrenta o Avaí em um confronto direto por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão coladas na tabela: o Remo é o 5º colocado, com 26 pontos, enquanto os catarinenses aparecem logo atrás, em 6º, com 25.

A partida é válida pela 18ª rodada da competição e pode definir quem fecha o primeiro turno dentro do grupo de acesso à Série A. Ambos os times vêm de empates na rodada anterior. O Remo empatou por 1 a 1 com o Novorizontino em casa, enquanto o Avaí também ficou no 1 a 1, contra o Vila Nova.

Desfalques e reforços

O técnico António Oliveira segue sem poder contar com o zagueiro Klaus, que se recupera de traumatismo cranioencefálico e fraturas no nariz e na face. O defensor passou por cirurgia e está fora de combate por tempo indeterminado.

Em contrapartida, o volante Luan Martins, que cumpriu suspensão, está de volta e é opção no meio-campo. Luan foi o autor do gol de empate contra a Chapecoense, na 16ª rodada, e é considerado peça importante no setor defensivo.

Na defesa, Camutanga deve ganhar sequência entre os titulares. O zagueiro mostrou evolução física após longo tempo fora, mas ainda busca o ritmo ideal. As câimbras no fim do último jogo acenderam o alerta, mas ele deve seguir entre os 11.

Situação do Avaí

No time visitante, o técnico Jair Ventura comemora o retorno do zagueiro Raylan, que volta após cumprir suspensão. Em compensação, perdeu o volante Barreto, negociado com o futebol japonês. O jogador acertou com o Kyoto Sanga, que pagou cerca de R$ 550 mil pela rescisão contratual. Ele deixa o Avaí com 16 partidas, dois gols e uma assistência.

Outra dúvida é o meia Thayllon Robert, que saiu lesionado no último jogo. Caso não atue, Emerson Santos deve ser o substituto.

Ficha técnica

Jogo: Remo x Avaí

Data: 25/07/2025

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinicius, Cantillo e Diego Hernández; Marrony, Matheus Davó e Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Raylan e Andrey; JP, Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Cléber e Emerson Ramon (ou Thayllon).

Técnico: Jair Ventura

Imagem: Fernando Torres/AGIF