Governo do Estado inaugura o primeiro Terminal de Gás Natural Liquefeito em Barcarena

O Governo do Pará entrega na próxima quarta-feira, 28, o primeiro Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Pará, localizado em Barcarena, município da Região de Integração Tocantins, na Grande Belém. O evento terá a presença do governador Helder Barbalho e demais autoridades, a bordo de uma balsa com vista para a Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural (FRSU), no Porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Vila do Conde. A cerimônia está prevista para começar às 9h.

A entrega do Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Pará será marco histórico na transição energética do Estado, com a introdução do Gás Natural como nova fonte de energia, de menor custo, maior rendimento e menos poluente em comparação aos demais combustíveis. No terminal, a unidade FRSU armazenará o gás natural em sua forma liquefeita, e o converterá em gás natural em estado gasoso, que será entregue para a distribuição.

A Companhia de Gás do Pará é responsável pelo serviço de distribuição e movimentação de gás natural. Será a partir das estações da Companhia, localizadas em Barcarena, que o Gás Natural será distribuído e movimentado inicialmente para clientes do segmento industrial e termoelétrico.

Imagem: Agência Pará de Notícias