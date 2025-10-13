Romaria das Crianças 2025: veja como cadastrar os pequenos para participar dos Carros dos Anjos

A Romaria das Crianças etapa do Círio de Nazaré dedicada ao público infantil contará neste ano com os tradicionais Carros dos Anjos, nos quais crianças vestidas de anjo percorrem parte do trajeto em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia.

Podem se inscrever crianças entre 3 e 10 anos de idade.

Cada carro dos anjos comporta cerca de 50 crianças, totalizando cerca de 200 vagas distribuídas entre quatro carros destinados a essa romaria.

As crianças inscritas recebem crachás identificadores emitidos pela organização.

Como se inscrever

As inscrições são feitas na Basílica Santuário de Nazaré, no corredor lateral próximo à Sacristia.

O atendimento ocorre entre 9h e 12h, durante o período de inscrições ou até o término das vagas disponíveis.

É necessário apresentar documentos como certidão de nascimento da criança, RG dos pais ou responsáveis, comprovante de residência e contato atualizado.

A caracterização das crianças como anjos (roupas ou adereços próprios) será exigida no dia da romaria.

No domingo do Círio, as crianças devem chegar cedo e posicionar-se no local de concentração definido pela coordenação dos carros dos anjos a concentração está prevista para começar por volta de 5h30.

Logística e cuidados

Durante o percurso, voluntários acompanharão as crianças, distribuindo água e lanches e garantindo assistência necessária.

Como trata-se de uma procissão menor e simbólica, o trajeto é mais curto para adequar às condições físicas das crianças.

A romaria das crianças geralmente ocorre no terceiro domingo de outubro, com saída e chegada na Praça Santuário, em Belém.

Imagem: Agência Pará