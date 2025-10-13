segunda-feira, outubro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Romaria das Crianças 2025: veja como cadastrar os pequenos para participar dos Carros dos Anjos

A Romaria das Crianças etapa do Círio de Nazaré dedicada ao público infantil contará neste ano com os tradicionais Carros dos Anjos, nos quais crianças vestidas de anjo percorrem parte do trajeto em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia.

Podem se inscrever crianças entre 3 e 10 anos de idade.

Cada carro dos anjos comporta cerca de 50 crianças, totalizando cerca de 200 vagas distribuídas entre quatro carros destinados a essa romaria.

As crianças inscritas recebem crachás identificadores emitidos pela organização.

Como se inscrever

As inscrições são feitas na Basílica Santuário de Nazaré, no corredor lateral próximo à Sacristia.

O atendimento ocorre entre 9h e 12h, durante o período de inscrições ou até o término das vagas disponíveis.

É necessário apresentar documentos como certidão de nascimento da criança, RG dos pais ou responsáveis, comprovante de residência e contato atualizado.

A caracterização das crianças como anjos (roupas ou adereços próprios) será exigida no dia da romaria.

No domingo do Círio, as crianças devem chegar cedo e posicionar-se no local de concentração definido pela coordenação dos carros dos anjos a concentração está prevista para começar por volta de 5h30.

Logística e cuidados

Durante o percurso, voluntários acompanharão as crianças, distribuindo água e lanches e garantindo assistência necessária.

Como trata-se de uma procissão menor e simbólica, o trajeto é mais curto para adequar às condições físicas das crianças.

A romaria das crianças geralmente ocorre no terceiro domingo de outubro, com saída e chegada na Praça Santuário, em Belém.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Marinha resgata cinco náufragos de embarcação pesqueira no Pará
Próximo artigo
Governo do Pará conclui drenagem profunda em quatro vias importantes de Belém, reforçando preparado para a COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,243FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315