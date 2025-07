Governo do Pará entrega novo hospital municipal em Itupiranga

A população de Itupiranga, no sudeste do Pará, ganhou um importante reforço na saúde pública com a entrega do novo Hospital Municipal, inaugurado nesta segunda-feira (14) pelo governador Helder Barbalho. A obra, que faz parte das comemorações pelos 77 anos da cidade, beneficia mais de 51 mil moradores e representa um salto na qualidade do atendimento médico na região.

Reconstruído e ampliado com 90% de recursos do governo estadual mais de R$ 7,3 milhões investidos o hospital conta agora com estrutura moderna, atendimento 100% SUS e foco especial na saúde da mulher e da criança. A unidade também passa a oferecer cirurgias eletivas e serviços como eletrocardiograma, ultrassom, endoscopia, raio-x e laboratório.

O novo hospital possui cinco setores, entre eles centro cirúrgico com duas salas de operação, 53 leitos de internação, centro de parto normal e consultórios ambulatoriais. A estrutura foi elogiada por moradores e profissionais da saúde, que lembraram das dificuldades enfrentadas no antigo prédio. “Antes nem ar-condicionado tinha. Agora está tudo bem melhor”, contou Deusemê Silva, técnica de enfermagem.

A secretária estadual de Saúde, Ivete Vaz, ressaltou o compromisso do governo com todos os municípios paraenses. Desde 2019, o Estado já entregou 20 novas unidades de saúde e outras 30 obras estão em andamento. Para o prefeito de Itupiranga, Wagno Godoy, a entrega representa a realização de um sonho aguardado há 30 anos.

Imagem: Agência Pará