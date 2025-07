França faz show emocionante na Torre Eiffel em homenagem ao Brasil e destaca Amazônia e Belém, sede da COP30

A noite de 14 de julho em Paris foi marcada por uma homenagem inesquecível ao Brasil. Em comemoração ao Dia da Bastilha, a França realizou um espetáculo inédito na Torre Eiffel com drones, luzes e fogos de artifício, encantando milhares de pessoas nas margens do rio Sena.

O show celebrou os dez anos do Acordo de Paris e destacou a temporada cultural cruzada entre Brasil e França. Cerca de mil drones coloriram o céu formando imagens simbólicas da cultura brasileira e da natureza, com foco especial na Amazônia e na cidade de Belém que sediará a COP30 em 2025.

A apresentação aconteceu entre o Campo de Marte e o Trocadéro, e foi dividida em quatro grandes sequências com 11 quadros temáticos, em uma experiência imersiva com efeitos 360°, luzes em LED 3D e pirotecnia sincronizada. A direção artística foi assinada pelo renomado Grupo F.

A noite começou às 21h (16h no horário de Brasília) com o tradicional Concerto de Paris, que reuniu a Orquestra Nacional da França e os coros de Radio France. Já o grandioso show pirotécnico teve início às 23h, com fogos lançados de 120 pontos incluindo 80 na própria Torre Eiffel em um espetáculo de 30 minutos.

A homenagem também se conecta à recente visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. Na ocasião, a Torre Eiffel foi iluminada de verde e amarelo, reforçando os laços entre os dois países e a importância do Brasil nas discussões globais sobre meio ambiente.

Por: Thays Garcia / A Província do Pará

Imagem: Dimitar DILKOFF / AFP