Pará reforça protagonismo da Amazônia na luta contra as mudanças climáticas

Durante a 1ª Semana do Clima da Amazônia, que ocorre de 14 a 18 de julho em Belém, o governador Helder Barbalho destacou o compromisso do Pará com uma transição justa, valorização ambiental e construção de legados permanentes para a população amazônida. O evento reúne representantes de governos, empresas, povos indígenas, comunidades tradicionais e sociedade civil, e serve como preparação para a COP 30, que será realizada em novembro também na capital paraense.

“A discussão sobre o clima precisa acontecer aqui, na maior floresta tropical do mundo”, afirmou Helder, defendendo o protagonismo da Amazônia nas pautas ambientais e a geração de empregos verdes por meio da sustentabilidade.

A programação conta com painéis sobre bioeconomia, turismo comunitário, novas economias e transição energética. Entre os participantes estão nomes como Ana Toni, diretora-executiva da COP 30, e Anderson Baranov, presidente da Hydro, que destacou investimentos da empresa em energia limpa como o uso de biomassa do caroço do açaí.

Para Karla Braga, do Instituto Cojovem, essa é uma oportunidade histórica de ouvir os povos da floresta e colocar a Amazônia no centro das soluções climáticas. “A floresta precisa ser respeitada também como território de escuta ativa”, afirmou.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: semanadoclimaamazonia.com.br

Imagem: Agência Pará