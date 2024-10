Governo do Pará garante vacinação 24 horas no Aeroporto Internacional de Belém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está intensificando os esforços de imunização durante o Círio de Nazaré 2024, com a instalação de um posto de vacinação na área de desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém. A campanha, que ocorre de 7 a 11 de outubro, contará com atendimento 24 horas, garantindo que todos os que chegam à capital paraense tenham a oportunidade de se vacinar.

Conforme a coordenadora de Imunização da Sespa, Jaíra Ataíde, a campanha é essencial para evitar surtos de doenças que podem ser prevenidas com os imunizantes. “A ação de vacinação no Aeroporto tem como principal objetivo aproximar a população da imunização. Estamos oferecendo vacinas para os passageiros que desembarcam. Este é um momento importante para prestar um serviço essencial à população e reforçar a mensagem de que vacinas salvam vidas”, destacou.

Considerado um dos maiores eventos religiosos do Brasil, o Círio aumenta consideravelmente a circulação de pessoas na Região Metropolitana de Belém, incluindo turistas de diversas regiões. A Sespa busca garantir a atualização do esquema vacinal e a proteção contra doenças imunopreveníveis, facilitando o acesso às vacinas, especialmente para aqueles que chegam à capital paraense durante a Festividade. Estarão disponíveis as vacinas dT (duplo adulto – Difteria e Tétano), Covid-19, Influenza, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Hepatite B.

A campanha é uma oportunidade para que a população local e visitantes mantenham suas vacinas em dia, evitando a propagação de doenças durante as celebrações.

A Sespa reforça que é fundamental, especialmente os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com comorbidades, aproveitar a oportunidade de se vacinar durante o evento.

Texto: Bianca Botelho – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro