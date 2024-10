Cine Líbero Luxardo oferece sessões de cinema gratuitas em outubro

O Cine Líbero Luxardo, a sala mais charmosa de Belém, preparou uma programação gratuita com quatro filmes para o mês de outubro.

A programação gratuita começa no dia 14 de outubro, às 14h30, com o filme “A Família Addams”. No dia 21, teremos a exibição de “White Dog”, um filme de terror com classificação indicativa de 18 anos, seguido de um debate.

No dia 21, às 19h30, o Cine Líbero Luxardo apresenta gratuitamente o clássico de terror “À meia-noite levarei tua alma”, com José Mojica Marins como o icônico Zé do Caixão. Classificação indicativa: 16 anos.

A programação especial de outubro do Cine Líbero termina no dia 26, sábado, às 10h, com a animação “O Gigante de Ferro”, livre para todos os públicos.

Programação das sessões gratuitas do cine Líbero:



DIA 14/10 | 14h30 | A FAMÍLIA ADDAMS

The Addams Family| 1991 | Estados Unidos | Barry Sonnenfeld | Comédia, Família, Fantasia | 99’ | Livre

DIA 21/10 | 17h | WHITE DOG (DEBATE APÓS A EXIBIÇÃO)

White Dog | 1982 | Estados Unidos | Samuel Fuller | Drama, Terror, Suspense | 84’

| 18 anos | Leg.

DIA 21/10 | 19h30 | À MEIA-NOITE LEVAREI SUA ALMA

À Meia-Noite Levarei Sua Alma | 1964 | Brasil | José Mojica Marins | Terror | 92’ |

16 anos

DIA 26/10 | 10h | O GIGANTE DE FERRO

The Iron Giant | 1999 | Estados Unidos | Brad Bird | Ação, Aventura, Animação, Ficção

Científica | 85’ | Livre | Leg.



Serviço:

Cine Líbero Luxardo – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré, Belém.

A capacidade da sala é de 98 lugares.

É proibido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.

Realização: Fundação Cultural do Pará (FCP).

