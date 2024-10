Kd a Berlinda 2024: Mais completo e com novas funcionalidades

O aplicativo Kd a Berlinda, referência no acompanhamento do Círio de Nazaré, acaba de lançar sua versão 2024 com novas funcionalidades. Uma delas é um alerta que avisa quando a Berlinda está a 500 metros de distância.

A nova versão do Kd a Berlinda traz um guia completo de Belém, com informações sobre os principais pontos turísticos. Além disso, você pode conferir o histórico de horários da Berlinda desde 2012, com base em pontos de referência da cidade.

No app, os usuários poderão criar selfies personalizadas com molduras temáticas, baixar cartazes de edições anteriores, consultar a agenda completa do Círio, incluindo horários e locais, e acessar uma galeria de fotos. O app também oferece tradução para o inglês.

O app envia notificações automáticas para manter você informado sobre tudo o que acontece durante o Círio, sem precisar abrir o aplicativo.

Criado pela Prodepa, o aplicativo Kd a Berlinda une fé e tecnologia há 13 anos, oferecendo uma variedade de recursos como fotos, vídeos, transmissões ao vivo e muito mais para enriquecer a experiência do Círio.

Foto: Divulgação / Ag. Pará