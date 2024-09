Governo do Pará incentiva pesquisas com mobilidade internacional

Com o objetivo de impulsionar ainda mais as pesquisas no Pará, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), lançará um conjunto de chamadas este mês de setembro, com oportunidades de mobilidade internacional para a Europa.

As oportunidades têm como foco pós-doutorados na Europa, que representam um avanço significativo para os pesquisadores paraenses, possibilitando a realização de pesquisas em universidades europeias de renome. Essas iniciativas demonstram o compromisso do governo, em fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico no Pará.

Oportunidades – Marie Curie, Biodiversa +, ERC-IA e MAECI são alguns dos editais previstos para serem lançados este mês. As chamadas abrangem diferentes áreas do conhecimento e oferecerão oportunidades para pesquisadores de diversas instituições. É importante destacar que as diretrizes podem variar de uma chamada para outra, por isso é fundamental ler atentamente cada edital. Trata-se de uma forma de contribuir para o aprimoramento do currículo e da expertise dos pesquisadores paraenses.

“Os resultados dessas ações devem gerar um impacto positivo na formação de recursos humanos qualificados e na geração de conhecimento, além de abrirem portas para futuras colaborações e a oferta de novas oportunidades de mobilidade internacional”, avalia o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

Intercâmbio – Essas oportunidades englobam o contato com pesquisadores de diferentes nacionalidades e áreas de conhecimento, o que estimula a colaboração e a troca de ideias, além de fortalecer a CT&I no Pará, através do retorno dos pesquisadores com novas habilidades e conhecimentos em suas áreas de pesquisa auxiliando no desenvolvimento tecnológico no estado.

Os editais de cooperação internacional são multidisciplinares, portanto, pesquisadores interessados em participar da seleção já podem iniciar suas buscas no site do CONFAP, que apresenta as chamadas em suas versões de anos anteriores (Marie Curie, Biodiversa +, ERC-IA e MAECI), para dar início a elaboração de suas propostas, visando alinhar seus projetos as temáticas e objetivos das chamadas disponíveis.

Diante da relevância das oportunidades, espera-se uma alta competitividade entre os candidatos. Portanto, é fundamental que os pesquisadores preparem propostas de alta qualidade e com um plano de trabalho bem definido. Outro ponto importante é estabelecer contato com pesquisadores e grupos de pesquisa nas universidades europeias de interesse para fortalecer a proposta e aumentar as chances de sucesso.

Os editais com as diretrizes completas serão publicados a partir da segunda quinzena de setembro, nos sites da Fapespa e do CONFAP. É fundamental manter-se atualizado sobre as datas de abertura e encerramento das inscrições, além dos requisitos específicos de cada chamada, que estarão disponíveis no site da Fapespa. Saiba um pouco mais sobre os referidos editais.

Biodiversa+ 2024 – BiodivTransform

O Biodiversa+ 2024 – BiodivTransform busca projetos que unam disciplinas e setores para identificar, analisar e compreender processos de transformação que possam deter e reverter o declínio da biodiversidade.

Water4ALL 2024



O Water4All tem o objetivo de promover a segurança hídrica mundial e busca propostas com conhecimento de legislação e estruturas políticas adequadas a nível nacional e internacional, ao mesmo tempo que abordam ações políticas e mecanismos de direção necessários para promover a mudança de paradigma para a Economia Circular.



CONFAP_ERC IA 2024



A chamada tem por objetivo apoiar o intercâmbio de pesquisadores doutores baseados no Brasil, para integrarem equipes de pesquisadores na Europa, em projetos financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa (ERC)

MSCA 2024



As Ações Marie Skłodowska-Curie (MSCA), parte do Horizonte 2020 da União Europeia, apoiam pesquisadores em todas as fases da carreira, independentemente de nacionalidade. Elas oferecem financiamento para pesquisas, promovem a mobilidade internacional e intersetorial, e incentivam treinamentos inovadores que aumentam a empregabilidade e o desenvolvimento profissional.



MAECI / ITÁLIA

O CONFAP e o Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI) têm uma parceria para a realização de projetos de pesquisa conjunta entre instituições dos dois países. Com o objetivo de promover a cooperação científica e tecnológica entre os dois países.



CNR/ITÁLIA

Já o CONFAP e o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália (CNR) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) em maio de 2024. O acordo tem como objetivo apoiar a mobilidade de pesquisadores e projetos de pesquisa voltados para: Enfrentamento das mudanças climáticas, Soluções para a biodiversidade e bioeconomia.

